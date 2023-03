Primer podio en verde de Alonso y victoria de Verstappen

El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, ha conseguido la primera victoria del año en el circuito de Shakir, Baréin. Con esta victoria el de Red Bull ya suma 36 victorias, y todo apunta a que esta cifra vaya a aumentar a lo largo de esta temporada. El podio lo han completado su compañero de equipo, el mexicano Checo Pérez, y en tercer lugar y tras una magnifica actuación, el bicampeón del mundo Fernando Alonso.

El top diez de Baréin | Fuente: Twitter @F1

"Magic" Alonso está de vuelta

Fernando Alonso lo ha vuelto a hacer. En su primera carrera con la escudería Aston Martin ha conseguido subirse al podio, y de que manera. El asturiano logró sorprender a todo el mundo el sábado, clasificando en 5º posición, por delante de los dos Mercedes y justo detrás de su compatriota, Carlos Sainz.

No obstante la carrera no comenzó de la mejor manera, ya que después del primer giro y tras casi chocarse con su compañero de equipo, Lance Stroll, Alonso se encontraba en la 7º plaza.

Alonso consiguió agachar la cabeza y llegar hasta el primero de los Mercedes, George Russell. Tras una dura batalla, el asturiano adelantó al británico y le dejó atrás peleando con su compañero Stroll.

Fernando Alonso celebrando al salir del coche | Fuente: Getty Images

Para muchos el momento de la carrera fue la Batalla contra el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Todos los aficionados a este deporte estaban deseando que volviesen las batallas entre estos dos gigantes del motor, y parece que por fin están de vuelta. Tras pasar al ex de la escudería alemana, Valtteri Bottas, la siguiente parada de Alonso era el segundo británico de Mercedes. Tras hacer ambos una parada en boxes, el piloto de Aston Martin salió justo detrás de su rival. Cuando "Magic" llegó a la altura de Hamilton, este le consiguió adelantar en la segunda zona de DRS del circuito. No obstante, en la siguiente curva y gracias a una buena defensa del británico, el coche del asturiano "bailó" y perdió su posición. Una vuelta más tarde y en la curva diez del circuito, la más difícil del circuito, Alonso se tiró al interior y de una manera increíble adelantó a Hamilton, colocándose en 5º posición.

En la vuelta 41 de 57, el Ferrari de Charles Leclerc se paró por un problema de la batería del monoplaza, aun habiéndola cambiado esa misma mañana. Como el monegasco se encontraba en la tercera posición, Carlos Sainz se puso en posición de podio.

Cuatro vueltas más tarde, Alonso llegó a la altura del madrileño. En la misma zona en la que adelantó por primera vez a Hamilton, el asturiano lo intentó con Sainz. No obstante, unas curvas más tarde, en la tercera zona de DRS del circuito y tras un fallo del de Ferrari, el asturiano le adelantó y puso fin a su cabalgada.

Finalmente, Fernando Alonso cruzó la línea de meta y pudo compartir el sabor del champán con el dúo de Red Bull en su podio número 99.

Red Bull Domina

El equipo austriaco parece no tener rivales esta temporada. En la clasificación Max Verstappen consiguió la "pole", mientras que su compañero, Checo Pérez, consiguió una sólida segunda posición, a tan solo 0,138 segundos. Gracias a esto la escudería pudo completar la primera fila de la parrilla con coches suyos.

A la hora de la carrera, Verstappen se fue lejos de sus rivales desde la vuelta uno. En cambio, su compañero de equipo fue superado por el monegasco, Charles Leclerc. No obstante, más avanzada la carrera y tras una gestión de neumáticos excelente por parte del mexicano, Checo se puso en segundo lugar. La carrera acabo con Max Verstappen en el cajón más alto del podio, a casi 12 segundos de Pérez que quedo en segunda posición. Este sacó casi 27 segundos a Alonso, que consiguió subirse al podio.

Pero la escudería no estuvo acertada solo en pista. La estrategia escogida para la carrera les otorgó una ventaja extra, mientras que las paradas en boxes fueron tan veloces como sus pilotos. Verstappen comento que podía haber un fallo en el coche, pero todo se quedó en un susto.

Max Verstappen al acabar la carrera | Fuente: Getty Images

Desastre en McLaren

Se confirman los rumores y a la escudería británica no le podría haber ido peor en este Gran Premio. En la clasificación del sábado, el rookie del equipo, Oscar Piastri, no logro pasar siquiera de la Q1, quedando en la 18ª posición. Pero el veterano del equipo, Lando Norris, no logró mucho más y se quedó en la Q2, ocupando la 11º posición de salida.

La carrera no fue mucho mejor para la escudería británica. Tan solo 14 vueltas más tarde de empezar, Piastri advirtió al equipo de un error en el monoplaza. Pese a los intentos de la escudería por intentar arreglarlo, no pudieron solucionar el problema y tuvieron que retirar su coche dos vueltas más tarde.

Norris no tuvo mucha más suerte que su compañero y, pese a no tener problemas mecánicos, este no tuvo una carrera deseada. El británico acabo la carrera en la última posición de los pilotos que consiguieron acabar la carrera, es decir, el 17º. Lando Norris estuvo peleando durante toda la carrera con su monoplaza, y pese a salir en una posición con bastantes opciones de puntos, estas se disiparon al de unas vueltas.

Piastri caminando hacia los boxes | Fuente: Getty Images

Carrera para el olvido de Ocon

El francés tuvo una de sus peores actuaciones en la carrera de este fin de semana. Pese a clasificar en una posición más que aceptable, Ocon no supo aprovechar esa ventaja en la carrera. El de Alpine cometió demasiados errores, y no precisamente de conducción. Los comisarios le sancionar en numerosas ocasiones y en una de ellas el equipó le paro para cumplirlas, pero tocaron el coche antes de tiempo y tuvieron que repetir la parada. Dada la acumulación de sanciones y el tiempo perdido, la escudería decidió retirar su coche y pensar ya en el siguiente Gran Premio.

Ocon en boxes | Fuente: Getty Images

Y con esto acaba la primera carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, pero los aficionados muy a su pesar tendrán que esperar un par de semanas para volver a ver a estos coches en pista. La siguiente parada del "Gran Circo" será del 17 al 19 de marzo, en el Gran Premio de Arabia Saudí en el circuito de Jeddah.