Miguel Oliveira: "Quiero volver cuando sea 100% competitivo"

Tras unas semanas de parón regresa la actividad a los circuitos. Es te fin de semana se celebra en Mugello el Gran Premio de Italia y Miguel Oliveira todavía no sabe si podrá participar. Aunque a lo largo de esta semana se someterá a revisiones médicas, pero el piloto portugués no es demasiado optimista y no cree recuperarse a tiempo.

“Está yendo bien seguro. El hombro no es algo fácil de lo que recuperarse, pero estamos haciendo lo mejor que podemos, todos juntos, con el fisio en casa para poder poner el hombro en su sitio”, comentó el piloto portugués del RNF Aprilia sobre la lesión que sufrió tras una caída en el Gran Premio de España en la que se fracturó el húmero.

“Hoy he hecho un par de vueltas con la MotoGP, solo para probarme, sin forzar y todavía me siento muy incómodo en la moto, así que no sé si podré pilotar en Mugello y esperaré hasta la semana de carrera para ver si puedo participar o no”, comentó Oliveira sobre su presencia o no en Mugello, tras ya perderse el último Gran Premio en Le Mans.

"Quiero volver cuando sea 100% competitivo"

Sobre su vuelta, Miguel Oliveira ha comentado a los micrófonos de Dorna que el quiere sentirse totalmente recuperado para no tomar más riesgos de lesiones esta temporada: “quiero volver cuando sea competitivo al 100% y ese es el principal objetivo. Sé que será duro, porque en todas las carreras pierdes ritmo, el espacio, entonces tienes que retomarlo de una manera segura y no tomar ningún riesgo. Este será el objetivo, pero el enfoque vendrá con como me sienta con mi cuerpo, necesito estar al 100%”.

“Sé que puedo conseguir buenos resultados, ahora mismo es bastante duro y es una pena que no pueda hacer más carreras los domingos porque sé que los resultados estarían ahí, pero tenemos que mirar más allá y ser positivos. Las caídas que he tenido siempre han podido ser un poco peores, así que me quedo con lo positivo. Y será solo una cuestión de volver y retomar las posiciones que tenía anteriormente, y estar de vuelta en el top”, ha explicado el piloto de Aprilia sobre retomar los objetivos en una temporada especialmente temporada para el, repleta de caídas, en la que solo ha conseguido sumar 21 puntos totales y no ha participado ni en Argentina ni en Francia, precisamente por estar recuperándose de lesiones.

Aprilia All Stars

Para finalizar, Miguel Oliveira ha explicado como ha ido la jornada solidaria, “Aprilia All Stars”, que ha organizado Apirlia para contribuir y tratar de subsanar los daños ocasionados por las inundaciones sufridas en la región de Emilia-Romagna hace unas semanas. La marca italiana ha donado 200 mil euros a los afectados.

“El día ha sido genial, Aprilia tiene una gran historia en deportes de motor y en MotoGP, por lo que ha sido un gran placer poder ver las motos con las que he crecido viéndolas por la televisión y tener la experiencia de escucharlas y ver como funcionan en pista ha sido algo definitivamente increíble”, ha comentado el piloto portugués.

“Es un gran honor formar parte de este evento de Aprilia, también porque tienen un gran impacto en las donaciones que están realizando por las víctimas de las inundaciones en la región de Emilia-Romagna, asi que convertir este evento en algo solidario es un placer formar parte de esto”, concluyó Miguel Oliveira.