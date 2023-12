Anuario VAVEL MotoGP: Ducati Lenovo, el equipo a vencer

Si hablamos de dominio en los últimos años dentro de MotoGP lo primero que llega a nuestra mente es Ducati y no solamente hablamos del campeón Francesco Bagnaia sino de la marca que lo ha acompañado durante su reinado dentro de la máxima categoría misma que ha marcado su territorio y está dejando claro que su momento de brillar es ahora.

La temporada 2023 comenzó con mucha incertidumbre, primero porque Enea Bastianini se sumaba al equipo como piloto oficial tras cerrar el 2022 en tercer lugar de la clasificación general del campeonato y segundo por el nuevo formato de competencia que llegaba junto a las carreras Sprint, mismas que podían beneficiar a los pilotos dándoles un poco más de "práctica" para la carrera principal o perjudicándolos debido al desgaste que significan dos carreras en un mismo fin de semana.

El equipo Lenovo terminaba el fin de semana del Gran Premio de Portugal (carrera inaugural) con un sabor agridulce pues por una parte, el campeón se llevaba las dos primeras victorias, pero por otro lado, su nuevo piloto se caía en la segunda vuelta de la carrera Sprint en donde al finalizar la competencia del sábado y tras ser trasladado al hospital de Portimao se confirmo que el italiano tenía una fractura en la escápula derecha, la cual no tuvo la necesidad de ser operada pero requería de reposo absoluto por lo que quedo fuera de la carrera principal y del siguiente gran premio en Argentina. El objetivo era tener a "La Bestia" de vuelta para el Gran Premio de los Estados Unidos.

Enea Bastianini / Twitter.com/DucatiCorse

Termas de Río Hondo fue probablemente el peor fin de semana para Pecco quien llegaba como único representante del equipo oficial a Argentina pues Ducati declaró que Enea no tendría remplazo. El #1 consiguió el tercer lugar en la parrilla de salida, en la carrera Sprint finalizó sexto y el domingo durante la competencia que ocurrió bajo lluvia y mientras rodaba en segundo lugar, Pecco se fue al suelo perdiendo la oportunidad del podio y con ello el liderato de la clasificación general que pasaba a manos de Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team).

El Gran Premio de las Américas llegó y con el la mala noticia de que Bastianini tampoco estaría presente. El martes previó a la competencia, Enea se traslado a Misano para rodar en una Panigale durante algunas vueltas, mismas que le servirían al doctor para evaluar la evolución de la lesión del #23, estás no fueron tan satisfactorias como se esperaba por lo que no pudo volar para tomar parte del fin de semana de carrera. Ese mismo día Ducati lanzaba el comunicado en el que anunciaban al piloto de pruebas Michel Pirro como el remplazo de Enea para ese fin de semana.

Pecco se adjudico la Pole y cruzó la meta de la carrera Sprint en primer lugar, mismo que le dio la oportunidad de recortar la ventaja de Bezzecchi a un punto. El domingo, la historia fue totalmente diferente pues mientras rodaba en la primera posición perdió la parte delantera de la moto y se cayó. El italiano comentó al finalizar la carrera que no entendía que es lo que pasaba pues en todo el fin de semana había sido todo perfecto y sin cometer ningún error perdió la posibilidad de recuperar la punta del campeonato. Pirro por su parte, cumplió con el papel de remplazo; se clasifico decimo octavo, abandono en la Sprint y finalizó decimo primero el domingo.

La primera cita en España se acercaba, los médicos le daban el "ok" a Enea para correr el Gran Premio de Jerez, el equipo Ducati volvía a estar completo, sin embargo tras finalizar la Free Practice del sábado, Enea, los doctores y el equipo tomaron la decisión que lo mejor para el piloto era no continuar en la competencia, el dolor aún era fuerte y no querían arriesgarlo a una lesión más grave, nadie llegó a sustituirlo por lo que Pecco corrió una vez más como único piloto del equipo oficial. Este se clasifico quinto, termino la Sprint en segundo y cerro un buen fin de semana con la victoria, misma que le regreso el liderato en la clasificación general.

Enea y su "no tan soñado debut"

Una semana antes de que comenzara la actividad para el Gran Premio de Francia, Ducati anunciaba que Bastianini tampoco estaría presente, todos se cuestionaban si aquella decisión de no someterse a cirugía había sido lo más acertado. El piloto tomó ese camino pues según le aconsejaron ese era el método más rápido a la recuperación. Ahora el plan era que llegar al cien al regreso del parón de verano en Mugello. Esta vez si habría un piloto sustituto y sería nada más y nada menos que Danilo Petrucci. Bagnaia una vez más se quedaba con la Pole, en la Sprint tuvo "roses" con Márquez debido a un adelantamiento en curva, el cual no le agrado al italiano, sin embargo logró la revancha y se quedó con la medalla de bronce. El domingo en la carrera las cosas no salieron nada bien, está vez el conflicto fue con Maverick Viñales. El italiano tuvo un toque con el de Aprilia, ambos pilotos se fueron al suelo y el #12 no perdió la oportunidad de recriminarle al de Ducati, está acción estuvo a punto de terminar en golpes. Petrucci se fue con un buen sabor de boca; clasifico decimo noveno, en la Sprint fue decimo sexto y en la competencia principal onceavo.

Foto: Moto GP

El receso de verano termino. El equipo volvía a estar completo, Enea regresaba y lo hacía de manera espectacular. Un doceavo en la clasificación para la carrera y novenos lugares tanto en la Sprint como en la carrera larga. Pecco por su parte dominaba en casa, Pole, victoria en sábado y domingo le daban un fin de semana perfecto al equipo principal de Ducati.

Alemania marco el inicio del duelo por el campeonato Jorge Martín vs Pecco. El campeón salía desde la pole pero era Martin quien se quedaba con ambas victorias. Por otra parte, Enea seguía intentando encontrar el ritmo clasificándose onceavo y terminando en el Top 10 en ambas competencias.

En Assen el principal rival de Pecco fue su compañero de la Vr46 Academy, Marco Bezzecchi quien le arrebato la victoria en la carrera Sprint. El domingo, el campeón pudo redimirse y quedarse en el escalón más alto del podio. Bastianini se iba con un octavo sitio y un abandono.

El Gran Premio de Silverstone paso sin pena ni gloria; un segundo lugar sobresaliente para Bagnaia, abandono para Enea, una carrera Sprint para el olvido y una sesión clasificatoria que le daba al piloto principal el cuarto sitio.

El Redbull Ring fue una historia totalmente diferente, el campeón conseguía tres de tres; pole, victoria Sprint y victoria en la carrera principal. Este resultado elevó la confianza de Pecco quien se mantenía como líder del campeonato. Bastianini declaraba ese fin de semana que se sentía decepcionado con su rendimiento pues no lograba adaptarse a la Desmosedici.

Cataluña, el gran infiero para Ducati

El Gran Premio de Cataluña pintaba con buenos resultados para el equipo, Pecco se había clasificado en la pole y había conseguido un segundo sitio en la Sprint, Enea terminaba noveno. El domingo el box estuvo lleno de angustia pues en la primera vuelta de la carrera sus pilotos sufrieron incidentes. El más escandaloso a la vista fue el que sufrió Pecco, pues en la primera vuelta la KTM de Brad Binder le paso por arriba de las piernas. Más atrás, Enea junto a varios de sus compañeros se iban al suelo. Esto provocó que la bandera roja saliera de inmediato. Afortunadamente ninguno de los pilotos sufrió de graves lesiones, sin embargo Bagnaia se iba del hospital con múltiples contusiones. Bastianini no corrió con tanta suerte pues por segunda vez en el año se fracturaba, ahora era el segundo metacarpiano de la mano izquierda y una fractura no desplazada del maléolo medial del tobillo izquierdo, la intervención quirúrgica no podía evitarse.

caída Pecco Bagnaia en Cataluña / Twitter.com

A consecuencia de la cirugía Enea se perdió su Gran Premio de "casa" en Misano, tampoco corrió en India y Japón.

Ducati anunciaba que Enea no sería remplazado por lo que Pecco corría como único piloto oficial. Consiguiendo terceros lugares en Rimidi (clasificación, Sprint y Carrera).

Para el Gran Premio de la India (el cual se corría por primera vez) las cosas cambiaron. Pirro llegaba nuevamente como sustituto de Enea. Pecco se clasificaba tercero, terminaba la Sprint en segundo y abandonaba la carrera principal debido a una caída en la curva 4. Esto abría la ventana para que Martin y Bezzecchi le dieran pelea al campeón.

El Gran Premio de Japón fue uno de los más caóticos del 2023, viernes y sábado todo ocurrió con normalidad. Pirro nuevamente sustituía a "La Bestia" y Pecco lograba mantener el liderato sin embargo, una carrera no completada debido a la lluvia dejaba a su más cercano rival (Martin) 3 puntos por debajo de él.

La última parte del campeonato se acercaba, Enea regresaba y comenzaba la gira asiática. Era momento del Gran Premio de Indonesia donde tras no tener un buen resultado en la parrilla ni en la carrera Sprint, Martin le arrebato la punta del campeonato a Pecco, esto no duraría mucho pues el domingo logró solucionar todos los problemas en su moto y conseguir la victoria para ser puntero en la clasificación nuevamente. El mejor resultado de ese fin de semana para Enea fue un séptimo lugar en la Sprint, mientras Ducati se coronaba como campeón de constructores 2023.

Ducati Campeón de constructores / MotoGP.com

Cinco carreras quedaban en el calendario, El Gran Premio de Australia trajo emoción como cada año, sin embargo, está vez nos dejo con ganas de más, ya que se anunciaba que la carrera principal se correría el sábado por cuestiones meteorológicas. Pecco se clasifico tercero, enea decimo segundo y la carrera la terminaron segundo y decimo respectivamente. No hubo carrera Sprint.

Tailandia le sumo una pole y un podio a Bagnaia en la carrera del domingo, el mejor resultado de Bastianini fue el sexto que consiguió para la parrilla de salida.

Con tres carreras restantes el gran momento de Enea llego, "La Bestia" despertó y demostró porque es parte del equipo principal de Ducati tras arrancar tercero, conseguir un cuarto lugar en la Sprint, el domingo lo cerro con broche de oro y obtuvo su primera victoria vestido de rojo, rojo Ducati. Por su parte Pecco se adjudico la pole y finalizo tercero en ambas competencias.

En catar las cosas fueron muy diferentes para ambos, Pecco logró clasificarse cuarto y Enea decimo cuarto. En la Sprint El #23 se fue al suelo y a pesar de volver a reincorporarse cruzo la meta en último sitio, el domingo abandonó. El #1 se clasifico cuarto, tuvo una carrera Sprint que lo dejo con mal sabor de boca pues aseguró que el mal rendimiento de los neumáticos le impidió un mejor resultado, todo mejoro el domingo, pues mientras él finalizó segundo, su más cercano perseguidor por el campeonato (Martín) terminaba decimo, dejando la decisión del campeonato para la última cita en Valencia.

La tensión se sentía en Ducati, dos pilotos de la marca se disputaban el campeonato, la única diferencia, uno era del equipo principal y otro de un equipo satélite. Las especulaciones no se hicieron esperar pues muchos aseguraron que la fabrica había hablado con la gente de Pramac para ponerles un "alto". Sin embargo las batallas en pista nos dijeron otra cosa. Pecco fue el mejor clasificado de los contendientes al título con el segundo sitio. La victoria de Martin en la carrera Sprint dejaba la decisión del título para el domingo donde de punta a punta Francesco Bagnaia logró estremecer a los asistentes y televidentes fanáticos de MotoGP al dar catedra de lo que un campeón puede hacer. Enea tuvo que conformarse con un decimo quinto lugar en la general pues en total, con sus dos lesiones no pudo estar presente en 8 fechas.

Fue así como después de 20 fines de semana en 16 países diferentes y 39 carreras que Pecco Bagnaia se consagro como bicampeón de la máxima categoría en dos ruedas, dejando a Ducati como el rey de esta era en MotoGP.