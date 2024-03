El 6 de marzo del 2022 se dio inicio a la 74° temporada del Campeonato Mundial de Motociclismo, esta vez sin tantas restricciones por el COVID-19 y con un calendario completo. La primera cita fue en el Circuito de Losail, escenario en el que Enea Bastianini obtuvo su primera victoria en la categoría.

¿Cómo terminó el 2021?

La temporada anterior, en la que solo se corrieron 18 carreras, el campeón fue Fabio Quartararo. El francés lideró la clasificación general con 278 puntos. Cinco victorias y cinco podios adicionales le dieron su primer título en la categoría reina, justamente en su primer año con Yamaha.

El subcampeón del año fue Francesco Bagnaia, quien corría su primer año como piloto oficial de Ducati, con solo 26 unidades menos que ‘El Diablo’, sus cuatro victorias sobre el final del calendario le permitieron soñar, por primera vez, con ser campeón de MotoGP.

El previo

Aunque en los libres Álex Rins (Suzuki) marcó el mejor tiempo, 1'53.432, en clasificación el protagonista fue Jorge Martín, el de Pramac Racing obtuvo su quinta pole position en la categoría.

El madrileño fue el más rápido el sábado al marcar un tiempo de 1’53.011, así que el domingo, en la primera línea de salida estaría acompañado de Enea Bastianini y Marc Márquez.

La carrera: Bastianini, a por su primera victoria

Bajo la noche catarí, todo estaba listo para que el semáfono se apagara por primera vez en 2022, las expectativas estaban puestas, sobre todo en Quartararo y Bagnaia, los dos contendientes del año anterior.

Jorge Martín, primer poleman del año, estaba listo para demostrar el nivel de su Ducati, pero en cuanto rodaron las motos en la largada, la suya patinó un poco, cerca de Enea Bastianini y aunque no colisionaron, las Honda de Pol Espargaró y Marc Márquez pudieron aprovechar el espacio para ponerse en primera y segunda posición respectivamente.

El piloto de Pramac cayó a la séptima posición y la pelea por los primeros lugares, además de las Honda, incluyó a Brad Binder (KTM), Bastianiani (Gresini) y Joan Mir (Suzuki).

Cinco vueltas después, mientras Mir y ‘La Bestia’ peleaban rueda a rueda por el cuarto lugar, Márquez se iba de largo en su duelo contra Binder; y ‘Polillo' Espargaró se afianzaba en la punta con una distancia de 0,5 segundos sobre el de KTM.

Previo al sexto giro, Bastianini le ganó el duelo al piloto de Suzuki. Todo estaba servido para que el italiano se pusiera en modo bestia para ir a por su siguiente rival: Marc Márquez.

Solo bastó una vuelta más para que el #23 superara al múltiple campeón del mundo y aunque entre Binder, Bastianini y Márquez se vivió una buena batalla por el podio, el piloto español no pudo mantenerse en el mismo ritmo de carrera.

A once vueltas del final, Jorge Martín y Francesco Bagnaia protagonizaron el primer accidente del 2022.

A Ducati disaster in the desert 😢@PeccoBagnaia was quick to run to @88jorgemartin after their crash 👏#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/OB9ppTnSpk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 6, 2022

Ambos pilotos estaban compitiendo en paralelo por la octava posición, sin embargo, el italiano se llevó puesto a ‘Martinator’ en una impresionante y fuerte colisión en la que, afortunadamente, ambos salieron ilesos.

En la decimotercera vuelta, Bastianini aprovechó la larga recta del inicio del trazado para superar a Binder, a pesar de los intentos del sudafricano por recuperar el segundo lugar, ‘La Bestia’ estaba dispuesta a ir por su primera victoria, solo le faltaba derrotar a un último rival.

Pol Espargaró, quien hasta el momento había sido el único líder del Gran Premio, soñaba con alcanzar su primera victoria en la categoría reina, pero la elección y gestión de los neumáticos empezaron a afectar el desempeño de su moto.

Mientras que el español optó por correr con neumáticos blandos, ‘La Bestia’ eligió combinar blandas adelante y gomas duras atrás. Decisión que a cinco vueltas del final sería determinante.

La recta del primer sector de Losail fue el lugar que Bastianini escogió para acercarse rápidamente al ‘Polillo’. La distancia era de solo 0,480 segundos entre la Honda oficial y la Ducati de Gresini.

Un giro después, exactamente en el mismo lugar, ‘La Bestia’ que acechaba al ‘Polillo’ Espargaró, pudo adelantarlo. El español, no planeaba rendirse e intentó contraatacar, pero se fue de largo en la siguiente curva y le dejó el camino libre a Enea Bastianini.

Sin más rivales, el italiano, que tenía buen ritmo, aceleró, se alejó de su perseguidor y corrió rumbo a la meta.

A dream that finally came true 🤩



In the first race of 2022, @Bestia23 won his maiden #MotoGP race 🥇#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/PMSZhkVzS5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 6, 2024

Fue así como Enea Bastianini logró su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Catar y le otorgó a Gresini su primer triunfo desde 2006. Lo mejor es que este logro sería el mejor homenaje a la memoria de Fausto Gresini, fundador del equipo satélite que falleció en 2021 debido al Covid-19.

Las lágrimas de emoción de su viuda, Nadia Padovani, fueron protagonistas mientras Bastianini veía la bandera a cuadros.