En Ducati los problemas parecen sombras del pasado. La fábrica italiana espera con ansias lograr en este 2024 la tercera corona consecutiva de la mano de Pecco Bagnaia, o quién sabe si quizás, la primera de la mano de Enea Bastianini. Lo que sí saben con certeza es que se mantendrán las buenas sensaciones obtenidas en las dos pasadas temporadas en las que no existe rival que les plante cara en el campeonato de fábricas.

De la mano de Enea Bastianini, y tras demostrar en el último test de pretemporada de MotoGP que quiere volver a luchar por victorias, el italiano ha compartido sus diferentes sensaciones respecto a la nueva Desmosedici 24. En dicho test, Bastianini completó ambas jornadas con una segunda posición en la clasificación final, que tan solo le separaba de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, a una décima de tiempo.

A pesar de haberse visto afectado por un virus leve unos días antes de llegar al trazado qatarí, la 'Bestia' logró dejar de lado el cansancio para rodar en tiempos muy por debajo del récord oficial de la pista. Además, al igual que Jorge Martín tuvo que lidiar con las vibraciones emitidas por la moto.

En sus declaraciones post test a la web oficial de MotoGP, Bastianini ha dejado clara su confianza en la nueva moto: "Mis sensaciones con la moto son buenas como el primer día. Estamos trabajando muy bien. Tenemos algunos problemas, pero son pequeños, concretamente vibraciones en comparación a 2023, especialmente en las curvas de izquierda". "También tenemos algo que resolver en la parte delantera, cuando estamos en el ángulo máximo de inclinación. Pero el ritmo era bueno y el 'time attack' no estaba mal", añade la Bestia, quien acabó la pasada temporada en la decimoquinta posición, por detrás de Franco Morbidelli y Marc Márquez.

The Beast is ready to be unleashed! 👊@Bestia23 enters the new season continuing his comeback story as he finishes Day 2 in P✌️!#QatarTest ⏱️ pic.twitter.com/EXCwI2H79b