Finaliza oficialmente la pretemporada de MotoGP. Llega el momento de analizar la situación de cada una de las fábricas que componen la Categoría Reina. Con el desarrollo del Shakedown del 6 al 8 de febrero y, del test de Qatar, los pilotos y equipos dan por satisfecho el trabajo previo al comienzo de la temporada en el propio Circuito Internacional de Losail. A apenas dos domingos de disfrutar de la primera carrera del año, repasamos algunos de los momentos más llamativos de este último test.

De la mano de Pecco Bagnaia, la fábrica italiana se mantiene en lo alto de la ola. Las mejoras introducidas en ambos test han hecho que Ducati mantenga el liderato. Ninguna fábrica ha sido capaz de estar a la altura de los tiempos marcados por los italianos. Ni siquiera el propio Jorge Martín, que pese a conducir la misma Desmosedici 24, aún no ha encontrado la velocidad que sus compañeros de moto sí.

Tanto el vigente Campeón como su compañero de equipo Enea Bastianini se cuelan entre los favoritos en la lucha por el título en tercera temporada consecutiva. La nueva moto combina los puntos fuertes de los anteriores modelos, por lo que batirles en pista será muy complicado.

Del mismo modo, la situación respecto a los pilotos de la fábrica italiana pero que mantienen la Desmosedici de la pasada temporada. Álex Márquez continúa dando pasos adelante sin hacer demasiado ruido. En el caso de los pilotos VR46, el desarrollo de la MotoGP es asimilar, siendo Fabio DiGiannantonio quien mantiene la velocidad frente a un Marco Bezzechi en adaptación.

El Circuito Internacional de Losail ha sido testigo durante las dos jornadas oficiales del paso adelante dado por Aprilia respecto a los resultados obtenidos en Malasia. La RS-GP23 ha contado con un nuevo equipo aerodinámico que les ha permitido dar un salto de gigantes y colarse entre las motos rojas.

Maverick Viñales, Aleix Espargaró y Raúl Fernández atan los cabos necesarios para colocar su moto entre los primeros puestos desde los primeros compases del test. El madrileño no pudo estar en el Shakedown como consecuencia de la grave caída sufrida y de la cual le aconsejaron tomar un descanso para recuperarse de cara a este último test. En el caso de Miguel Oliveira, el portugués sigue en proceso de encontrar la velocidad y el ritmo que sus compañeros de fábricas poseen.

En la misma posición que Aprilia, finaliza la pretemporada la fábrica austriaca. En su caso es Brad Binder quien parece tomar las riendas del equipo. El sudafricano ha sido rápido durante ambas jornadas sin llegar a destacar por encima de los pilotos oficiales del Ducati Corse. Su compañero de equipo, Jack Miller, se ha mantenido en un segundo plano aunque demostrando, una vez más, que la velocidad está de su parte.

Respecto al equipo satélite, la adaptación de Pedro Acosta sigue el curso esperado. El vigente Campeón de Moto2 es la gran revelación de la temporada. Sus expectativas ante cuál será su papel futuro en la fábrica quedan en un segundo plano. Pese a ello, el murciano prefiere enfocarse en su situación actual y conocer en profundidad el funcionamiento de la KTM.

En la línea de fábricas en desarrollo, las figuras de Yamaha y Honda mantienen su mismo papel que en la pasada temporada con apenas variaciones. Los pilotos de ambas fábricas completaron las últimas posiciones de la tabla de tiempos de las dos jornadas.

La mayor diferencia realizada cae en el bando de Yamaha, al superar la velocidad punta de la propia Ducati. A pesar de estas mejoras, tanto Fabio Quartararo como Álex Rins siguen lejos de mantenerse fijos entre el Top 10. El francés solo pudo mantenerse en dichas posiciones en las primeras horas del test.

Test done ✔️ Time to park the #M1 for a couple of weeks 🥺 But soon races will be back! 💥 Are you ready? We are! 💪🏻 @yamahamotogp Test finalizado ✔️ Hora de aparcar la M1 por un par de dias 🥺 En nada vuelven las carreras! 💥 Estáis listos? Nosotros si! 💪🏻 #QatarTest #MotoGP pic.twitter.com/vfcukDcqJa

Para Honda, la meta del camino sigue estando demasiado lejos. La llegada de Luca Marini no soluciona ni los mínimos problemas. Tanto él como Joan Mir siguen luchando contra la moto a pesar de la llegada de novedades. Situación similar viven los pilotos del HRC, con Johann Zarco, recién llegado, brevemente por delante de la veteranía de Takaaki Nakagami.

En Qatar, la sonrisa del ocho veces Campeón del Mundo no ha brillado pero sí las sensaciones positivas ante el trabajo realizado. El equipo Gresini Racing continúa trabajando en su adaptación, e intentando reducir los diversos problemas técnicos sufridos durante los primeros compases.

A pesar de no alcanzar el nivel de los pilotos oficiales, Márquez mantiene las buenas sensaciones realizando su trabajo sin llegar a encontrarse en el foco de atención.

Pretemporada terminada!! Hemos ido por etapas paso a paso, aún queda mucho por aprender pero lo más importante es que cada vez me siento mejor. 🙌🏼



Preseason finished!! We have been going through step by step, there is still a lot to learn but the most important thing is that I… pic.twitter.com/B4Lgkheh5j