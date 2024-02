El mercado de fichajes podría ser partícipe de un primer movimiento con la salida de Fabio Quartararo de Yamaha. El francés ha mostrado su inconformismo con la situación.

Cada temporada es única, pero de cara a esta nueva temporada, la de 2024 será la marcada por los cambios. La indecisión sobre el futuro de la mayoría de pilotos de MotoGP y la coincidencia de finalización de sus respectivos contratos en este año bisiesto parecen convertir al 2024 en una temporada que marque un antes y después en la historia de la Categoría Reina.

Los rumores y las conversaciones en torno al paddock sobre cuáles serán los asientos que ocuparán cada uno de los pilotos es constante. Entre los nombres más destacados en esta palestra se encuentra el de uno de los pilotos con mayor peso en su equipo: el francés Fabio Quartararo, de 24 años.

La situación vivida por Yamaha en sus últimas tres temporadas podría hacer que el francés abandone el equipo para comenzar un nuevo proyecto Campeón con otros marcas de mejores resultados actualmente. A pesar de que el Diablo ha sido durante seis temporadas la apuesta segura de la marca japonesa, su relación podría romperse definitivamente a final de esta temporada.

2023… the most difficult season of my career but I have learned a lot. I believe and I’m sure that next year will be better. Thanks to my family, friends, fans and my team that never stop believing in me.

Will be back 😈 pic.twitter.com/Xrqo9ojvmj — Fabio Quartararo (@FabioQ20) December 1, 2023

La realidad es que a El Diablo nunca le han faltado ofertas. Desde su llegada hace seis temporadas a la Categoría Reina ha tenido siempre diversas ofertas sobre la mesa, sin embargo, siempre ha querido mantener su conexión con la marca japonesa. Junto a Yamaha, Quartararo logró convertirse en Campeón del Mundo durante la temporada 2021. Desde entonces, la situación ha ido de mal en peor. A pesar de ello, ha sido fiel y ha continuado junto a Yamaha, incluso llegando a cargar el peso total del equipo oficial ante la ausencia casi total del que fuese su compañero las pasadas temporadas, Franco Morbidelli.

Find a girl that look at you the way I look my bike 🤣 pic.twitter.com/K9vlTisDA7 — Fabio Quartararo (@FabioQ20) January 13, 2024

Este 2024 su relación podría llegar al final. Todo dependerá de los resultados que la M1 obtenga en los primeros Grandes Premios de la nueva temporada. En Yamaha saben de sobra que Quartararo es un pilar vital en el desarrollo de su proyecto, por ello desde su presentación oficial, tanto Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Motor Racing y Team Principal, como Massimo Meregalli, quisieron dejar claro que tratarán de dar todo lo que esté en sus manos para mantener al francés en su box.

Las soluciones no llegan

A pesar de las esperanzas de sus jefes, la última palabra la tiene el piloto. Durante loa realización del Shakedown de Sepang, Quartararo ya demostró sus primeras sensaciones con la YZR-M1, destacando la falta de competitividad a pesar de marcar la velocidad punta más alta, superando incluso a las Ducati. "Cuando haces 1.57.5 y ves que estás en la 11º posición, tienes muchas preguntas en tu cabeza", confesaba.

A lot of different electronic and settings changes during today. We still need time to find our ways to be competitive especially for one lap. Last day in Sepang tomorrow 👊🏼 pic.twitter.com/kQ9ycGxgtS — Fabio Quartararo (@FabioQ20) February 7, 2024

La realidad de esta situación es que, a pesar de confesar ambas partes de que los cambios introducidos durante dicho test eran favorables en su desarrollo y que aún era el comienzo del todo, Quartararo mantiene en su DNI el deseo ganador de competir por los primeros puestos, y esta temporada Yamaha parece no poder ofrecérselo. Por estos motivos, y ante el posible comienzo de movimientos en el paddock, Fabio ha comenzado a tener contactos con otras marcas, como ha confirmado en Motorsport.

Fabio Quartararo, compartiendo aplausos junto al público durante el Gran Premio de India 2023, finalizó la temporada décimo con 172 puntos / Fuente: Fabio Quartararo

Las exigencias del francés al fabricantes de Iwata no han llegado y Quartararo manda un ultimátum a Yamaha de cara al 31 de diciembre, día en el que expira su contrato con la marca japonesa. "Antes se había extendido por el paddock la cantinela de que los ingenieros de Yamaha siempre eran los que antes se iban al hotel. Ahora mismo están trabajando muchísimo. Tenemos gente nueva que ha llegado, procedente de una fábrica que estaba ganando (Ducati), que está muy por delante", confesaba tras finalizar los test en Sepang para Motorsport.

La inconformidad de Quartararo podrían movilizar el mercado de pilotos y a las propias marcas que desean contar con el Campeón del Mundo de 2021. "Ha habido una respuesta a lo que yo pedía, aunque el resultado de ello a lo mejor no es el que quería. Ya he tenido primeros contactos con otras marcas, pero eso seguramente Yamaha ya lo sabrá. Ahora le toca a Yamaha ver qué pasos da. Estoy bastante contento con lo que han hecho, pero se trata de ver cómo evoluciona la cosa a corto plazo", finalizaba explicando Quartararo.

La única baza para Yamaha es esperar que la llegada de Álex Rins al box animen al francés a continuar apostando por su misión. En sus últimas declaraciones, Quartararo ha expresado su alegría ante su llegada ya que le considera un gran rival en pista y que incluso, en un solo test ha compartido más información y sensaciones que con Morbidelli. La dupla Rins-Quartararo podría permitir que los pasos necesarios a dar en esta temporada sean más grandes. Además, al igual que Honda, Yamaha contará con las concesiones, convirtiéndose en otro punto a favor para que el trabajo realizado durante el parón invernal tome sus frutos y los resultados sean visibles en el desarrollo de este 2024.