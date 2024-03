Yamaha, la marca de los diapasones, ha sido uno de los referentes tanto en MotoGP como en la era de las 500cc. En esta categoría, consiguieron un total de diez títulos y en MotoGP, otros ocho. Nombres de leyendas como Giacomo Agostini, o Valentino Rossi han pasado y han dejado marca en la marca japonesa. La marca de Iwata, es la segunda estructura más laureada de la historia de MotoGP, por detrás de la marca del ala dorada, Honda.

El origen de Yamaha lo encontramos en su fundador Torakusu Yamaha, quien comenzó construyendo órganos musicales. De ahí el logotipo de los tres diapasones, objeto que se usa en música golpeándolo y dejando sonar su sonido y frecuencia, ayudando así a los músicos a afinar sus instrumentos. La presencia de los tres diapasones representaba la melodía, la armonía y el ritmo.

En 1955, crean el Yamaha Motor Co., Ltd. Y así diversifican su mercado, donde se posicionarán en el futuro como una referencia mundial en su sector. Su primer título mundial llega en 1975 de la mano de Giacomo Agostini, el italiano, consigue laurear por vez primera a la joven marca de Iwata. Más tarde, los títulos continuarían llegando: Kenny Roberts en 1978 y 1979, Eddie Lawson en 1984, 1986 y 1988, Wayne Rainey en el 90, 91 y 92… Hasta caer en su último título, 2021 a compás de Fabio Quartararo.

Cambio de era, MotoGP

En 2002 se produce el gran cambio, las 500cc pasan a la historia, y se da la bienvenida a las nuevas MotoGP. Tan solo dos años más tarde, llegaría el primero de muchos, Valentino Rossi escribe su nombre en la placa del trofeo de la categoría. Y hasta en tres ocasiones más, escribiría de nuevo su nombre. De sus numerosas 115 victorias, 56 de ellas las consiguió junto a Yamaha, dejando así huella el gran binomio que formaban la marca japonesa y el italiano. Tanto es así, que el joven de Tavullia acabó convirtiéndose en leyenda.

Valentino Rossi compitiendo en el campeonato del Mundo de MotoGP / Fuente: MotoGP

Si hablamos de la historia de Yamaha, no podemos dejar atrás los años de Jorge Lorenzo. Los adelantamientos por fuera, que caracterizaban su pilotaje, nos advertían del talento del mallorquín. Al conseguir sus dos títulos en la categoría de 250cc con Aprilia, en 2008 da el salto a la categoría reina, y se proclama “rookie del año”. Ya en 2010 se enfrenta a los grandes candidatos al título, como eran Valentino Rossi, Dani Pedrosa o Casey Stoner. Y así, ese mismo año consiguen su primer título de MotoGP. En 2012 vuelve a repetir como ganador, y en 2015 sería la última vez que lo haría.

Prometedora promesa, El Diablo

El elixir de la juventud concede a muchos una ventaja, y dicen, que cuando se posee no se es consciente de ello. La facilidad que muestran al lograr vueltas y marcas históricas.

El joven de Niza, Fabio Quartararo, llega a la categoría de MotoGP de una forma algo inesperada, sin ruidos en su trayectoria y con tan solo dos títulos del CEV en su palmarés. Su paso por Moto3 y Moto2, no es demasiado reseñable, exceptuando 2018. Esa temporada, vuelve a ser competitivo, en las filas del Speed Up y es ahí cuando capta la atención de las grandes miradas de MotoGP.

En 2019 daría el salto a la categoría reina, creando así mucha expectación e incertidumbre, ya que no era una gran promesa sobre la que apostar, a opinión de algunos. Sin embargo, durante esa temporada, Fabio Quartararo difuminó todas esas dudas e interrogaciones que escribieron sobre él. Con siete podios y seis poles a sus hombros se convirtió en “rookie del año”.

Fabio Quartararo se proclama "rookie del año" / Fuente: MotoGP

En 2020 se le tomó como favorito al título. Una temporada algo extraña, ya que se volvía a los circuitos tras la pandemia mundial. Las medidas eran extremas, fue un año poco común. El francés, llegó a liderar en la general, pero finalmente finalizó en tercer lugar.

2021, el año del diablo

En el año 2021 todo estaba a su favor. Dio el salto al equipo oficial de Yamaha, donde consigue ser campeón del mundo de MotoGP. Esto, fue algo muy luchado para el de la marca japonesa. Tras un año de regularidad y concentración junto a sus cinco victorias, diez podios y cinco poles, consigue culminar su título. “El Diablo” llegó a MotoGP para quedarse, y reafirmar que su puesto en MotoGP no fue tan solo un golpe de suerte.

Tras esto, Quartararo viene atravesando una etapa complicada. En 2022, a pesar de su subcampeonato le tocó sufrir, con una Yamaha no demasiado veloz y con dificultades. La realidad de la situación en Yamaha le preocupaba, y sufría demasiado en carrera, impidiéndole estar en la cabeza.

De nuevo, la pasada temporada 2023, volvió a ser muy difícil llevando al francés a su límite. No comprendía qué había pasado, y tampoco entendía el porqué de esos resultados. Ningún piloto de Yamaha era capaz de conseguir buenos resultados. Tanto es así, que se le concedió esa ventaja extra de las concesiones, hasta nuevo aviso.

Fabio Quartararo 2024 / Fuente: MotoGP0 %x100%x

El cambio de rumbo de los últimos años ha hecho dudar de la continuación de Fabio en Yamaha, pero tras la pasada temporada, juntos, trabajan más duro que nunca dentro del box. A fines de 2023, consiguieron acabar en varias citas en torno al Top 5. Deben seguir esa línea de trabajo, para encontrar de nuevo así el rumbo correcto, seguir la senda de las buenas sensaciones encima de la moto.

Los últimos Test de Sepang y Qatar confirman ello, están trabajando más que nunca para volver a los puestos habituales. La punta de lanza del equipo, Fabio, afirma que van por buen camino pero que no deben relajarse, ya que aún no se pueden dar por satisfechos. Según explica a los micrófonos de Dazn: “Tenemos buen potencial pero no lo hemos encontrado todavía. Creo que hemos cogido la carretera correcta, pero todavía tenemos dificultad de encontrar nuestro potencial”. Durante esta etapa, hemos podido ver a un Fabio más maduro y paciente.

Y en busca de ese buen rumbo, en esa ecuación, aparece Alex Rins. El piloto español, viene de una lesión bastante larga, que le estuvo lastrando durante la mayor parte de la temporada 2023 en su paso por Honda. Algo que caracteriza a Rins es lo fino de su pilotaje, cosa que encaja a la perfección con el carácter de la Yamaha. Además, cuenta con su experiencia en Suzuki, un proyecto que fue de menos a más. Quizás, en la búsqueda de la senda correcta Alex Rins pueda ayudar al proyecto de la marca de Iwata a volver a su lugar, y recuperar así la confianza perdida.