El circuito de Jeddah Corniche ha vuelto a ser el escenario de la velocidad de Max Verstappen, que con su 1:27:472 ha puesto tierra de por medio con sus rivales y ha logrado su primera pole position en territorio saudí, uno de los pocos circuitos que tenía pendiente.

Por atrás la igualdad es máxima, con tan solo 55 milésimas de distancia entre el cuarto puesto de Alonso y el segundo de Leclerc.

Estas son las impresiones de los tres primeros clasificados:

Max Verstappen

Foto: Car and Driver

Todo a favor para el neerlandés, que se mostraba contento con el rendimiento de su RB20: "Me he divertido mucho, el coche se ha comportado muy bien y realmente es una locura lo rápido que vamos aquí".

Evidentemente Max es optimista de cara a la carrera, aunque considera que no será una carrera fácil: "hemos visto muchas carreras alocadas en el pasado y todo puede pasar, pero confío en nuestro ritmo de carrera y en el rendimiento del coche".

Charles Leclerc: "Espero que Carlos se recupere pronto"

Foto: F1

El piloto monegasco estaba satisfecho con su segunda posición pero solo se conforma con intentar ganar mañana: "Lo dimos todo en la Q3 y estamos contentos con nuestro segundo intento, aunque lo importante es mañana. Intentaremos dar la sorpresa y batir a los Red Bull.

Leclerc también hablaba del rendimiento del Ferrari, que parece haber mejorado claramente: "Creo que el coche es mejor en carrera que el año pasado, me siento cómodo y tenemos que seguir centrándonos en nosotros mismos".

Charles también habló sobre su compañero de equipo Carlos Sainz, mandándole ánimo a la vez que destacaba el complicado papel que ha tenido su sustituto Oliver Bearman: "Antes de nada, espero que Carlos se recupere pronto. Oliver ha hecho una actuación increíble, mañana será su primera carrera en Ferrari después de haber tenido solo los libres 3 para probarse, confío en que mañana los dos consigamos buenos puntos para el equipo".

Sergio Pérez: "Max ha hecho una vuelta que no era posible para mí"

Foto: Motorsport Images

Checo Pérez ha tenido una actuación sólida en esta clasificación, aunque todavía lejos de su compañero de equipo. Aún así, el mexicano todavía se ve con opciones de pelear: "No he mejorado mucho en el último intento pero Max ha hecho una vuelta increíble que no era posible para mí hoy. Aún así creo que seguimos en la pelea, mañana es una carrera larga en la que todo puede pasar".