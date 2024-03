Durante su primera temporada, Agostini no representó un peligro para el dominio del piloto inglés. Sin embargo, el italiano demostró su capacidad para competirle al finalizar como subcampeón con 6 podios y 38 puntos, 10 menos que su compañero de equipo y campeón de la máxima categoría.

Para 1966, Hailwood decidió correr con Honda, así que Agostini se convirtió en el piloto principal de MV Agusta. En principio, ‘The Bike’ correría con el objetivo de ganar en las categorías de 250cc y 350cc, mientras que su compañero de equipo, Jim Redman, lucharía por el campeonato en la cilindrada más importante.

Los planes de Honda cambiaron cuando Redman se lesionó la muñeca en el quinto Gran Premio de la temporada en Spa-Francorchamps. En las siguientes siete carreras, Hailwood lideró la misión de adjudicarse el campeonato de 500cc para la marca del ala dorada.

A pesar de que el de Honda sumó 4 victorias y un segundo lugar, su ex compañero, Giacomo Agostini se proclamó campeón, por primera vez, de la máxima categoría con 3 victorias y 5 segundos lugares. Hailwood sufrió cinco retiros que facilitaron la senda al primer título del italiano.

Sin embargo, Hailwood se quedó con las coronas en 350cc y 250cc, que sumado al subtítulo en 50cc le dieron a Honda el campeonato de constructores.

La cúspide de esta rivalidad se dio en 1967, esta temporada se caracterizó por la paridad entre Hailwood y el piloto de MV Agusta, en cinco carreras compartieron podio, alternando el primer y segundo lugar. Aunque compitieron rueda a rueda en casi todos los Grandes Premios, tres retiros del piloto inglés y uno del italiano marcaron el desenlace de la temporada, ambos llegaron a la penúltima carrera (en Monza) con posibilidades de coronarse campeones de la categoría más importante, los 500cc.

En el circuito italiano, Hailwood estaba superando ampliamente a su perseguidor, Giacomo Agostini, pero una avería en el cigüeñal de su Honda le hizo perder el liderato. Al final, el de Agusta de se quedó con el triunfo que le daría su segundo campeonato en la máxima cilindrada del campeonato.

En el balance general, en 1967, Agostini obtuvo 5 victorias, 3 segundos lugares y un retiro, mientras que Hailwood también sumó 5 triunfos y un segundo lugar menos, factor que le dio el título al italiano, pues ambos sumaron en total 46 puntos.

Mike ‘The Bike’ Hailwood, nuevamente, tuvo que conformarse con los títulos en 350cc y 250cc. Sin embargo, fueron sus últimos títulos en el Campeonato Mundial de Motociclismo. En total sumó nueve coronas entre 1961 y 1967.

La salida de Honda de la competición en 1968 no solo marcó el fin de la consecución de títulos del piloto inglés, sino también el paulatino fin de esta histórica rivalidad que ese año tuvo su última batalla en el Tourist Trophy, en la Isla de Man en la que Agostini fue vencedor.

Una vez terminada la rivalidad entre Mike Hailwood y Giacomo Agostini, el piloto italiano de MV Agusta triunfó en solitario en las categorías de 350cc y 500cc desde 1968 hasta 1972. El fin de su dominio llegaría con el arribo de un adversario, Phil Read, a su propio garaje, lo que marcaría una de las rivalidades más icónicas entre compañeros de equipo de la historia del Mundial de Velocidad.

Phil Read fue un piloto inglés que debutó en en mundial en 1961 como piloto de Norton, en su primera temporada logró una victoria en la categoría de 350cc y terminó cuarto en la clasificación general. Al año siguiente logró finalizar tercero en el campeonato de 500cc, razón por la que Geoff Duke le ofreció correr en su equipo a bordo de su moto Gilera 500-4.

En 1963, tras unirse a su nuevo equipo, el ‘Príncipe de la Velocidad’ logró destacarse al obtener tres podios, lo que le permitió ocupar el cuarto lugar en la clasificación general. Al año siguiente, Read se coronó campeón por primera vez de la cilindrada 250cc como piloto de Yamaha, gesta que repetiría en 1965.

