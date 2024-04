Alonso López y Roberts los más rápidos del viernes en Moto2

Alonso López ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos del Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Mientras que Joe Roberts ha dominado la práctica 1 accidentada donde nos ha dejado una fuerte caída de Arón Canet.

Algunas de las novedades de este Gran Premio de España son Matteo Ferrari, campeón de MotoE en el año 2019, que está corriendo este fin de semana una Wild Card con el equipo de Gresini. Esta es la segunda vez que corre en esta categoría el piloto italiano. Además de Jorge Navarro, también con otra Wild Card por parte de Forward Team.

Batalla entre los compañeros de equipo desde la primera sesión

El piloto madrileño fue el primero en marcar vuelta junto a Arbolino. Aunque Fermín Aldeguer le quitó momentáneamente la primera posición a su compañero de equipo la primera posición con un tiempo de 1:41.213. Finalmente fue Alonso López fue el más rápido con un tiempo de 1:40.797. Además con muy buenas sensaciones tras completar en la primera sesión un total de 20 vueltas.

En segunda posición ha acabado a 0.120 Somkiat Chantra y en tercera posición, otro piloto español, Manu González de Gresini a 0.242. Fermín Aldeguer finalmente se tuvo que conformar con la quinta posición.

Joe Roberts sigue con una gran versión

En la segunda sesión del viernes de Moto2, Joe Roberts ha sido el más rápido. El estadounidense, que acabó segundo en el Gran Premio de las Américas hace dos semanas y sigue mostrando un buen nivel.

A ocho minutos del final Joe Roberts se colocó en lo más alto de las tablas con un tiempo de 1:40.664 y nadie fue capaz de batirlo. Cerca se ha quedado Aldeguer, que estará la próxima temporada en la categoría reina. Fermín se ha quedado a 0.234 del estadounidense. El líder del Mundial y ganador de la última carrera, Sergio García que arrancó la sesión un poco discreto, pero ha finalizado en la tercera posición.

Los neumáticos fueron cogiendo temperatura y eso provocó numerosas caídas como la de Masía, que se ha quedado fuera de la Q2 o Chantra, que sí ha logrado entrar. La caída más fuerte ha sido la de Aron Canet, que ha salido en camilla de la pista y ha sufrido una fractura de tobillo.

A pesar de que entró al centro médico por su propio pie se ha declarado no apto para el Gran Premio de España y todo hace apuntar que se perderá el fin de semana.

Joe Roberts en camilla tras su fuerte accidente. Foto: MotoGP

Este sábado se disputará la clasificación de la categoría intermedia a las 13:45 horas. Antes, a las 9:25 horas se disputará la segunda práctica. Mientras que el domingo se disputará la carrera de 21 vueltas a las 12:15 horas.