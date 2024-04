Sergio García Dols le arrebata a Canet el liderato de Moto2

El Mundial de MotoGP aterrizó este fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas, Estados Unidos) para celebrar la tercera ronda del campeonato.

Comienzo de la carrera de Moto2 | Foto: MotoGP (web)

Un comienzo difícil para Canet y una buena salida de García

La carrera comenzaba con Arón Canet partiendo desde la pole y acompañado de Fermín Aldeguer y de Sergio García Dols en la primera línea de la parrilla de salida. El piloto de Corbera perdió muchas posiciones al inicio de carrera, al igual que Fermín Aldeguer, mientras que García se colocó en cabeza, con Joe Roberts y Dennis Foggia colocados en posiciones de podio, y con Dixon en la cuarta plaza.

El inicio de carrera fue bastante interesante para los pilotos que se encontraban en el grupo trasero, con numerosos adelantamientos.

A falta de 14 vueltas cayó Darryn Binder y, por delante, Sergio García seguía liderando la prueba. En la siguiente vuelta, Fermín Aldeguer lanzó el ataque sobre Jake Dixon, y Manu González comenzó a hacer las vueltas largas que se le impusieron por saltarse la salida. Dixon se fue por los suelos en la curva 1 mientras perseguía a Aldeguer, y Mario Aji también se cayó. Ai Ogura adelantó a Arón Canet en la frenada de la curva 12, y a partir de ahí la batalla estrella fue entre los pilotos de SpeedUp, Fermín Aldeguer y Alonso López, por la cuarta posición.

A ocho vueltas del final, Canet se saltó la curva 4, en la zona de las eses, y fue penalizado posteriormente con casi cuatro décimas por no perder el segundo necesario marcado por el reglamento.

Una gran lucha por el segundo cajón del podio

Poco a poco, Aldeguer fue llegando a Dennis Foggia, y consiguió adelantarlo a falta de seis vueltas del final. A falta de cuatro vueltas, Joe Roberts cometió un error al final de la curva 12, lo que hizo que Fermín Aldeguer se colocase en segundo puesto, pero dos vueltas más tarde fue el estadounidense quien le devolvió el ataque. También cometió un error Sergio García que propició que Roberts le recortase metros, pero no fue suficiente para privarle de conseguir su primera victoria en Moto2.

Sergio García Dols cruzó primero la línea de meta por delante de Joe Roberts y de Fermín Aldeguer.

El podio del Gran Premio de las Américas de Moto2 | Foto: MotoGP (web)

Alonso López y Marcos Ramirez completaron el top 5, y el top 10 lo cerraron Dennis Foggia, Ai Ogura, Jeremy Alcoba, Arón Canet y Celestino Vietti. Dentro de los puntos también finalizaron Celestino Vietti, Tony Arbolino, Albert Arenas, Manu González, Diogo Moreira y Filip Salač. No consiguieron puntuar Baltus, Agius, Bendsneyder, Masiá, Guevara, Chantra, Öncü, Dixon, Escrig, Artigas, Cardelús o Binder. Fuera de carrera finalizaron Zonta Van Den Goorbergh, que solo duró siete vueltas, y Mario Aji, que solo duró cuatro.

García: una victoria luchada

Ha sido al principio una buena carrera, pero al final me ha empezado a fallar el cambio y hacía muchos errores sin quererlo. Lo más complicado ha sido mantener la confianza. Ha sido una carrera súper dura. Tocaba sacarme la espinita en este circuito; cinco años viniendo y no había puntuado todavía. En la penúltima vuelta, no me entraba la marcha, fallaba el cambio; decía: «A ver si la vamos a perder en la última vuelta». Creo que hemos hecho un gran trabajo. El equipo está confiando en mí y creo que tenemos un gran potencial. Es increíble ser el líder del mundial, pero aún es la tercera carrera. Le deseo una fuerte recuperación a José Antonio (Rueda), ha comentado García tras vencer en el trazado estadounidense.

Sergio García Dols (izquierda) saludando a Joe Roberts (derecha) tras terminar la carrera en Austin | Foto: MotoGP (web)

Próximo destino: Jerez

En cuanto a la clasificación del mundial, Sergio García Dols es el nuevo líder del campeonato que anteriormente estaba liderado por Arón Canet por dos puntos de ventaja sobre Joe Roberts. Alonso López es tercero a 13 puntos de García, al igual que Canet (4.º).