El piloto madrileño Manu González ha logrado su primera pole de su vida y saldrá en la primera posición en el Gran Premio de Portugal. Estará acompañado por dos pilotos españoles en la primera línea, Fermín Aldeguer y Arón Canet. La ha logrado con un registro récord de 1:41.514.

La clasificación de Moto2 siguió a la de Moto3, y también al buen tiempo que hacía en Portimao, haciendo olvidar las malas condiciones de la jornada del viernes, que trastocaron especialmente los entrenamientos matinales.

Buen arranque de Manu en su nueva aventura en el QJmotor Gresini de Moto2 .Después de lograr una quinta posición en el Gran Premio de Qatar, este sábado ha logrado la pole position, la primera de su carrera. Además está yendo rápido en el circuito de Algarve, después de también ser el más rápido el viernes en la primera sesión y en la del sábado antes de la clasificación.

A nice fist bump after the fight for pole 🤜🤛@18ManuGonzalez rebreaks the all time #Moto2 lap record and gets his first pole position ever 🙌#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/D8CjAQSUFz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2024

En la Q1 lograron avanzar Somkiat Chantra, Ai Ogura, Diogo Moreira y Senna Agius. El piloto tailandés fue el más rápido en esa sesión. Al final de esta hubo un lance entre Zonta vd Goorbergh e Izan Guevara, ambos no pasaron el corte. Tampoco los españoles Jaume Masia y Escrig, que saldrán el domingo 23º y 24º, respectivamente.

A lot of frustration! 😡



Zonta vd Goorbergh and @IzanGuevara had a bit of a disagreement at the end of Q1 👀#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/VkRmBd3x8r — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 23, 2024

En la Q2, Manu González fue uno de los primeros en marcar una buena vuelta. Mientras que Vietti hizo una buena salvada, evitando la salida. Fermín Aldeguer y Albert Arenas se metieron en la lucha por la pole position con un buen ritmo. A falta de un minuto Arón Canet realizó un tiempo que parecía hacerse con la pole al igual que logró en Qatar, pero llegó en el último giro Manu González para arrebatarle la primera posición.

Primera línea completa española

A parte de la pole de Manu González, segundo saldrá Fermín Aldeguer, que tras su anuncio oficial esta semana de que el próximo año correrá en MotoGP con Ducati ha dado un paso adelante y se ha quedado muy cerca de lograr esa pole. En tercer lugar saldrá Aron Canet, completando una primera línea española.

Mientras que Alonso López completa un top-4 español en Moto2, que podría ser top-6, pero lo evitó el estadounidense Joe Roberts. Sexto saldrá el compañero de equipo del hombre de la pole, Albert Arenas. Además habrá siete pilotos españoles están en el top-10.

Top-10 de la clasificación de Moto2. Foto: Getty Imaages

Segundo Gran Premio en Moto3 donde hay pole española. Al igual que en Moto2, mientras que Enea Bastianini ha evitado las tres poles españoles en las tres categorías. La carrera de este domingo empezará a las 13:15 horas y contará con 21 vueltas.