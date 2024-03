Arón Canet ha volado en el Gran Premio de Qatar logrando la primera pole position del 2024 de Moto2. En una clasificación que ha estado marcada por los pilotos españoles que han sido los que han luchado por las primeras posiciones y tenemos un top-4 español.

Canet ha tenido un buen sábado. El piloto valenciano ya fue el más rápido en la tercera sesión de los libres y además con el tiempo logrado en la clasificación 1:56.788 ha logrado pulverizar el récord del circuito.

La primera línea será completa española tras la segunda posición de Alonso López,, que se ha quedado a una décima. Tercero saldrá Albert Arenas.El piloto de Gresini tras pasar por la Q1 realizó un buen giro en el arranque ya que llegaba caliente de la ronda anterior y le produjo realizar un gran tiempo que le permite estar en la primera línea.

Completando el top-4 español, Manu González ha tenido una buena vuelta al final que le ha colocado en la cuarta posición. En la segunda línea estará acompañado por Tony Arbolino y Barry Baltus.

La gran vuelta de Manu en el final de la clasificación ha sacado a Fermín Aldeguer de la segunda línea. El piloto murciano es el favorito este año para ganar el campeonato del mundo, aunque mañana finalmente tendrá que salir en la décima posición. Tras lograr el séptimo mejor resultado ha sido sancionado por molestar a Arenas en la clasificación y tendrá que remontar desde la cuarta línea. Tampoco ha tenido un buen día Jaume Masía, que se ha estrenado en la categoría después de ganar el Mundial el año pasado en Moto3 y saldrá este domingo desde la vigésima segunda posición.

Top-10 de la clasificación del Gran Premio de Qatar en Moto 2. Foto: MotoGP

No estará para lo que resta de fin de semana Jake Dixon que sufrió un fuerte accidente en la tercera sesión de libres. A pesar de que se ha confirmado que no tiene ninguna rotura se ha declarado no apto y no ha estado en la clasificación y tampoco participará en la carrera del domingo.

Triplete español

Buen sábado para el motociclismo español, debido a que tres pilotos de nuestro país han logrado las poles en las categorías. Además de Aron Canet, Jorge Martín y Dani Holgado han sido los más rápidos en MotoGP y Moto3, respectivamente. La carrera de este domingo de la categoría intermedia será a 18 vueltas a partir de las 16:15 horas.