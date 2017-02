European Talent Cup, la nueva categoría del CEV

Google Plus

Imagen: FIM CEV Repsol.

A finales de la temporada 2016 la FIM anunciaba el fin de la existencia del Campeonato Europeo de Superbike en el Campeonato de España de Velocidad. Así, quedaban las categorías de Mundial Junior, Moto3 Production, Moto2 y la European Kawasaki Z Cup, que acompaña al CEV en varias citas del calendario de pruebas.

Los cambios en el Campeonato no dejaban de llegar, y por decisión de la Federación nace la European Talent Cup, ETC, sustituyendo a la ya antigua subclase Moto3 Production. Dicha categoría fue creada para ser la referencia de los jóvenes pilotos que conformarán la parrilla de la ETC, para formarlos con una base potente en la que la clave será la semejanza.

El objetivo principal de la nueva clase será la igualdad explotando el potencial de los pilotos con motos iguales para todos, para estar al mismo nivel en cuanto a mecánica y materiales se refiere.

Campeón de Moto3 Production, Aléix Viú. Segundo y tercer clasificados: Héctor Garzó y Lyvann Luchel. Imagen: FIM CEV Repsol.

Dorna y sus requisitos

Los jóvenes participantes deberán tener edades comprendidas entre los 13 y 17 años y pilotarán una Honda NSF 250R, siendo esta un modelo de serie con muy pocas modificaciones, recogidas en el reglamento técnico de la categoría. Las motocicletas, gestionadas por cada equipo deberán cumplir con el reglamento como requisito indispensable.

Dorna pondrá a la venta 17 motos, listas y revisadas para poder participar en la ETC. Dichas máquinas son derivadas de la Asia Talent Cup y su precio es de 4.200€, sin IVA incluido, más 5.000€ del depósito que serán devueltos a final de temporada si el piloto o el equipo están presentes en todo el Campeonato.

Se puede solicitar una de estas motos hasta el 15 de febrero en el contacto del CEV. Tras dicha fecha se seleccionará a qué equipo pertenece la Honda y se procederá a la inscripción del piloto oficialmente.

La organización también pondrá en venta motores para la NSF 250R, totalmente revisados, por 1.400€ más IVA, para todo el participante de la European Talent Cup que lo desee.

Así, aflora una de las plataformas de formación para futuras estrellas, que con la ETC como base se prepararán en circuitos mundialistas y de alto nivel deportivo que componen el calendario del CEV Repsol.

La primera cita del año está programada para el próximo 30 de abril con el Circuito de Albacete como escenario, el mítico trazado manchego dará el inicia a la temporada y a dicha categoría, que se estrena bajo la torrecica.

Durante 7 fechas del calendario del FIM CEV Repsol, a la ETC le corresponden un total de 11 carreras, debido a las dobles mangas en circuitos ya concretadas. Puede ver el calendario completo aquí.