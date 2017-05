Iván Miralles, a fondo: "Es cierto que tengo una presión encima que otros pilotos no tienen"

Foto y fotomontaje: Rocío Hellín |Vavel España.

Iván Miralles Rodríguez, nació en Alberic, Valencia, un 16 de noviembre del año 2000 con sangre de piloto. Su padre, su tío y su hermano mayor le inculcaron la vida del motociclismo sin quererlo. Con una descendencia tan metida en el mundo del motor era difícil no caer en la tentación y aunque al principio el pequeño de los Miralles veía las carreras desde boxes era cuestión de tiempo.

Su primer contacto sobre una moto fue en el Campeonato de España de Moto4, en 2013 y la primera éxito llegó años después, consiguiendo subir al tercer escalón de podio, en el Campeonato de Velocidad de la Cuna de Campeones sobre una 140cc.

Ahora, con 16 años, debuta en el Mundial Junior bajo la atenta mirada de Julián Miralles, como padre y jefe y con Ángel Lorente y Jaume Masiá como compañeros de categoría y box. ¡Así es Iván Miralles!

PREGUNTA: Normalmente los pilotos empiezan desde muy pequeños, tú decidiste dedicarte al motociclismo a los 10 años, ¿qué fue lo que te animó a comenzar a competir?

Respuesta: en mi familia siempre ha habido pilotos, entonces siempre lo tienes ahí, y cuando me vi preparado para competir entonces decidí salir a la pista.

Iván durante los test pretemporada en Albacete. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

P: Con padre, tío y hermano pilotos, con los logros que han cosechado en sus carreras deportivas, ¿sientes más presión que cualquier otro piloto?

R: Es cierto que tengo una presión encima que otros pilotos no tienen. Al ser ellos grandes pilotos siempre quieren que lo haya bien y están siempre apoyándome pero a lo mejor no de la mejor manera porque me meten más presión y eso hace que yo me presione mucho y pueden llegar las caídas y las lesiones.

P: Julián además de ser tu padre es el director de la Cuna de Campeones, ¿qué consejos te da dentro de pista?

R: Me ha ayudado mucho, ya que tiene mucha experiencia y muy buena vista y cuando va a pista a vernos sabe donde fallamos y siempre nos intenta ayudar. Nos da muchos consejos tanto dentro de pista como sicológicos para no comernos la cabeza y estar centrados.

P: El CEV es un trampolín que como bien sabes te puede llevar a lo más alto, ¿cómo te planteas la primera temporada en el Campeonato?

R: Lo primero, este año es para aprender en una nueva categoría y nuevo Campeonato. Intentaré progresar en cada carrera e ir escalando posiciones, sé que va a ser duro, sobre todo en las primeras carreras en Albacete y Le Mans pero yo creo que poco a poco iremos yendo rápido y a ver si podemos terminar el Campeonato entre los 10 primeros.

P: ¿Cuál es tu punto fuerte y cuál el débil en la forma de pilotaje?

R: La verdad es que he tenido que cambiar mucho mi estilo de pilotaje, antes era mucho más de paso por curva y ahora mi punto fuerte es en las frenadas abriendo gas y el punto débil es que a lo mejor fallo un poco en los centros de las curvas y me falta un poco de velocidad.

P: El dorsal 84, ¿tiene algún significado especial?

R: Lo he llevado siempre desde que empecé a correr ya que mi hermano siempre lo ha llevado. No tiene ningún significado especial.

EL TEST

1.Tu primera moto: minimotard 90.

2. Otro deporte favorito: fútbol.

3. Plan B si tuvieras que dejar el motociclismo: futbolista.

4. Dos hobbies: jugar a la PlayStation y salir con mis amigos.

5. Amuleto de la suerte en carreras: una pulsera roja que llevo siempre.

6. Frase motivadora: peleando todo se puede conseguir.

7. Deseo cumplido: hacer carreras en el Campeonato de España.

8. Un sueño: ser Campeón del Mundo.

9. Piloto referente: Jorge Navarro, por su constancia y trabajo.

10. Lo más duro de ser piloto: tener que sacrificarte día a día.