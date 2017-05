Jamie Davis, a fondo: "No me importa ser el más joven, me veo preparado para competir con ellos"

Foto y fotomontaje: Rocío Hellín | Vavel España.

Jamie William Davis nació un 16 de diciembre de 2004 en Haywards Heath, Inglaterra. Subió a una moto a los 3 años y desde entonces no ha dejado de hacerlo, su primer Campeonato disputado fue el de Minimotos en el FAB a los 6 años donde se proclamó Campeón de varias categorías en las que estaba inscrito.

Su andadura por España comenzó en el CEV de la RFME con el Fau55 en Moto4, finalizando 4º en la clasificación general y el año pasado en la categoría de PreMoto3.

Actualmente está disputando su primera temporada en el FIM CEV Repsol, con la ETC como categoría y sobre la Honda NSF 250R del equipo de Héctor Faubel, su padrino español. El dorsal 16 durante la primera cita del año que tuvo lugar en el circuito de Albacete, con dos tandas, Davies estrenó el casillero clasificatorio por puntos con un total de 10, que le dejan en 12ª posición hasta la próxima carrera en Barcelona.

Pregunta: ¿Vive en España o viaja desde Inglaterra cuando se acerca una semana de carreras?

Respuesta: Vivo en Inglaterra y viajo mucho aquí para entrenar, aunque no haya carreras, porque allí no hay muchas instalaciones y la climatología tampoco acompaña.

P: ¿Cómo es su día a día fuera de los circuitos?

R: Hago mucho deporte porque mi colegio es muy deportivo y también estudio en clase.

P: Aparte del apoyo tanto económico como familiar que recibe por parte de sus allegados, Danny Webb le ha preparado desde pequeño como piloto, ¿a día de hoy lo sigue haciendo? ¿qué consejos le da?

R: Danny me ha ayudado desde los 4 o 5 años hasta ahora y nunca deja de ayudarme y asesorarme en todo lo que puede. Realmente todo lo que me dice me ayuda, tanto fuera como dentro de pista, todo lo que me dice me vale para algo porque tiene mucha experiencia.

P: ¿Cuál ha sido su mayor logro hasta ahora?

R: Mi primera competición, tenía 4 motos, corrí en 8 Campeonatos y gané 4 de ellos, eso fue lo más impresionante que he hecho hasta ahora.

P: ¿Cómo se encuentra en el Fau55 Racing, fuera de casa?

R: En el equipo me encuentro muy bien porque los mecánicos son como mi segunda familia, estoy como en casa, muy feliz de formar parte del Fau.

P: Es el más pequeño de la categoría, ¿lo ve como un punto débil respecto a sus compañeros?

R: No me importa ser el más joven. Es bueno para mí porque puedo aprender, conocer nuevas motos y todo. Si consigo superarlos siendo más joven sería más meritorio y me veo preparado para competir con ellos.

Jamie durante el warm up de carreras en Albacete. Foto: Rocío Hellín | Vavel España.

P: ¿Qué cree que va a aportar al equipo?

R: Todo lo que pueda dar, tanto como persona como el tiempo que esté subido a la moto. Voy a empujar al máximo y voy a estar concentrado ofreciendo todo lo que tengo.

P: ¿El equipo le ha marcado alguna expectativa en su primer año en el Campeonato?

R: No me han marcado ninguna pauta, Héctor me ha dicho que tengo que aprender porque este año es de aprendizaje, que vea como funciona el Campeonato y mis rivales y el año que viene sí me podrían marcar estar en el top 10.

EL TEST

1. Su primera moto: Minimoto.

2. Deporte favorito: rugby.

3. Plan B si tuvieras que dejar el motociclismo: jefe de mi propio equipo.

4. Dos hobbies: salir con mis amigos y hacer deporte.

5. Amuleto de la suerte en carreras: cuando me pongo el casco beso la moto.

6. Frase motivadora: toda palabra que me ayude me motiva.

7. Deseo cumplido: seguir subido a una moto.

8. Un sueño: ser Campeón de MotoGP.

9. Piloto referente: Rossi y Lorenzo.

10. Lo más duro de ser piloto: sería no poder pilotar.