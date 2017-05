Previa FIM CEV Moto3, Le Mans: Jeremy Alcoba, actual líder del campeonato

Fotografía: Monlau Repsol Technical School

El Mundial Junior de Moto3 llega a territorio francés, Le Mans será testigo de la segunda carrera que disputa el FIM CEV pero en este caso solo será la categoría de Moto3 quien participe. Los pilotos tras disputar la pasada carrera en el circuito de Albacete, llegan con muchas ganas para participar por ser este un circuito mundialista, actualmente el piloto que se encuentra en lo mas alto de la clasificación es Jeremy Alcoba, quien venció en la pasada carrera, seguido de Makar Yurchenko Y Jaume Masia

El pasado 30 de Abril en Albacete, de los 48 pilotos inscritos solo salieron a pista 40 ya que no se pudieron clasificar en la QP, 14 de ellos no pudieron acabar la carrera, entre ellos se encontraban los pilotos españoles Aleix Viu, Raúl Fernández, Alonso López o Rufino Florido que no salió a pista después de la Warm Up.

Ahora es el turno de Le Mans un circuito en el cual se encuentra uno de los trazados denominados Stop&Go debido a las fuertes frenadas y a las rápidas aceleraciones, donde un total de 46 pilotos intentarán hacerse con los mejores tiempos para poder clasificarse y poder disputar este sábado la carrera en trazado francés.

Los pilotos españoles en busca de la victoria

Tras la caída de varios pilotos españoles en la pasada carrera, ahora tienen que volver a demostrar de lo que son capaces.

Jeremy Alcoba tras conseguir la victoria en Albacete intentará volver a subirse a lo mas alto del podio, pero el piloto Raúl Fernández uno de los favoritos de este año quiere quitarse el mal sabor de boca del inicio de temporada, y es por eso que en Le Mans luchará para que ese 0 en Albacete no le perjudique para la temporada y sobre todo para el campeonato.

Alonso López no logró puntuar en la pasada carrera tras sufrir una caída al no poder esquivar la caída de otros pilotos, en esta carrera intentara que esto le afecte lo menos posible de cara a la clasificación.

El piloto de la cuna de campeones Jaume Masia consiguió una tercera posición en Albacete, lo que hace que esté mucho más motivado para afrontar la próxima carrera y luchar por la victoria en el circuito de Le Mans, ya que la temporada pasada fue muy complicada para el, al no obtener buenos resultados, esta temporada ha empezado muy bien para el piloto de Alzira.

Otro piloto que estará luchando por la victoria es Rufino Florido que decidió no salir a carrera por unos dolores que sufría en la muñeca tras la caída que sufrió en la WarmUp de la anterior cita.

Un campeonato muy reñido para este 2017

La categoría de Moto3 siempre ha estado muy reñida y este año no va a ser diferente, es por eso que desde las primeras vueltas todos los pilotos empiezan a luchar y las carreras no suelen resolverse hasta la última curva.

Uno de los pilotos favoritos para ganar el campeonato este año es Raúl Fernández, pero actualmente la clasificación esta liderada por el piloto del Junior Team Estrella Galicia 0,0 Jeremy Alcoba seguido de Makar Yurchenko y Jaume Masia, pero tan solo se ha disputado una carrera hasta el momento, y es pronto para poder decir quien va a liderar el campeonato, durante todos los entrenamientos realizados hasta entonces la cosa ha estado muy ajustada, y como suele ser costumbre, el campeonato no se decidirá hasta la última carrera, como pasó la pasada temporada con Lorenzo Dalla Porta y Marcos Ramírez, siendo el piloto italiano del equipo Husqvarna Team LaGlisse el que acabó ganando el campeonato después de un domingo de infarto en el circuito RicardoTormo de Valencia.

Información y Horarios

La carrera se diputará a 17 vueltas.