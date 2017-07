Google Plus

Previa Moto 3 GP de Alemania: nuevo asalto a la victoria. | FOTO: Martín Velarde Falcón

El Mundial de Moto 3 llega al ecuador de la temporada. Tras el Gran Premio de Alemania, los pilotos disfrutarán de unas merecidas vacaciones, lo que hace aún más importante esta cita, ya que todos quieren irse a casa con los deberes hechos. Joan Mir, el alumno aventajado de la clase, buscará ese fin de semana una nueva victoria que lo afiance aún más en el liderato. La novena posición obtenida en Assen no ha mermado su diferencia con respecto al segundo, ya que con un total de 140 puntos en su casillero, aventaja en 30 a su inmediato perseguidor.

Canet y Fenati, al acecho

Arón Canet y Romano Fenati, segundo y tercero respectivamente en el mundial, no le van a poner nada fáciles las cosas a Mir. Canet viene de alzarse con una impresionante victoria, con remontada incluida, en el Gran Premio de los Países Bajos, y buscará seguir con esta línea en Alemania. Por su parte, Romano Fenati intentará logar subirse a lo más alto del podio, cosa que no hace desde Austin, y recortar puntos a Mir para acercarse al título que tanto se le resiste. Ellos son los dos pilotos que más cerca de Joan Mir están en cuanto a puntos, pero no son los únicos que pueden ponerle las cosas difíciles.

Jorge Martín, aunque aún no ha conseguido rematar ningún fin de semana con victoria, está permanentemente en los puestos de cabeza, y buscará en Sachsenring subirse, por fin, a lo más alto del podio. Aunque aún no haya probado las mieles del triunfo, el madrileño ha sido bastante regular a lo largo de los últimos grandes premios, y esta regularidad lo ha llevado a estar cuarto en el campeonato, aunque bastante alejado de Mir. Pero aunque no pueda disputarle el liderato, si puede arrebatarle la primera posición en carrera, lo que puede poner en apuros al piloto balear.

¿Conseguirá Ramírez subirse al podio?

Otra de las incógnitas del Gran Premio de Alemania será si los aficionados volverán a ver a Juanfran Guevara en el podio. El piloto murciano ya ha subido una vez esta temporada al tercer escalón, en Catalunya. Pero en el resto de carreras, a pesar de estar en la mayoría de los casos peleándose con los pilotos de cabeza, incluso liderando la prueba, nunca ha terminado por llevarse el gato al agua. En Sachsenring, Guevara intentará cambiar esta tónica y volver a subir al podio.

Caso similar es el de Marcos Ramírez. El piloto de Conil de la Frontera ha peleado con los pilotos de delante, demostrando tener mucho talento y ser un piloto fuerte, pero no ha conseguido subir al podio, a pesar de acariciarlo en varias ocasiones. No hay que olvidar que esta es la primera temporada completa que el gaditano compite en la categoría, por lo que la falta de experiencia puede lastrarle en sus opciones a podio. Pero lo que está claro es que no se rinde, y en Alemania volverá a buscarlo.

Duelo Honda-KTM

En marcas sigue el duelo entre Honda y KTM. La marca nipona copa las primeras posiciones de la clasificación y aventaja, por mucho, a la marca austríaca. De 8 victorias posibles esta temporada, solo una ha sido para KTM, la de Andrea Migno en Mugello. El resto, han caído del lado de la marca del ala dorada. Los pilotos KTM intentarán darle la vuelta a esta estadística en Alemania.

De nuevo en este gran premio se promete mucha acción y emoción, y como siempre, los “más pequeños” del Mundial no defraudarán a los aficionados al motociclismo. La acción comenzará el viernes a las 9 de la mañana con los primeros libres y finalizará el domingo a las 11, cuando los pilotos de la categoría pequeña se pongan en modo carrera y saquen todas sus armas para luchar por una nueva victoria.

Horarios Gran Premio de Alemania de Moto3