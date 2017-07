Joan Mir reafirma su liderato

Google Plus

Joan Mir vuelve a ganar en Alemania | Foto: Joan Mir

Joan Mir sale de Alemania más líder aún al conquistar la novena cita del campeonato en el circuito de Sachsenring, dejando a su principal perseguidor, Romano Fenati, que ha sido segundo, a 37 puntos. Marcos Ramirez, el piloto de Conil de la Frontera, ha conseguido el primer podio de su carrera mundialista después de una espectacular carrera luchando con los dos líderes de la categoría.

Con Jorge Martín lesionado, era una oportunidad para alejarse de otro más en el campeonato. Sin embargo, los problemas que se ha encontrado Aron Canet al principio de la carrera han hecho que acabase por los suelos. "No he tenido ninguna sensación desde el principio. No tenía nada de grip. Parecía una goma de lluvia", le decía Canet a Izaskun Ruiz, de Movistar MotoGP.

La carrera se rompía desde los primeros compases, creando dos grupos diferenciados. En el primero se quedaban los tres del podio, Mir, Fenati, Ramirez, junto con Arbolino, del Sic58 Corsa Team que a falta de ocho vueltas sufría un highside en la curva 2, y Bulega, que ha terminado en la cuarta posición. En el grupo perseguidor, Oettl, quinto, se distanciaba de los demás aunque se quedaba a seis segundos de la cabeza. Por detrás quedaban Bastianini, Loi, Bendsneyder, Suzuki y Darryn Binder.

En los últimos compases de carrera ha habido un baile de posiciones entre Romano Fenati y Joan Mir que ha hecho que Ramirez se acercase lo poco que les separaba y aspirase incluso a la victoria. Después de la ceremonia del podio, Marcos comentaba a Movistar que "sabía que tenía fuerza para luchar. He preferido quedarme tercero y asegurar el podio. Joan y Fenati estaban muy fuertes".

El aún más líder, Joan Mir, se reafirma en su trono y se va con más de una carrera de diferencia con Fenati a sus merecidas vacaciones. "Estoy contentísimo por esta carrera. Ha sido una carrera muy dura, muy larga. Irme de vacaciones con esta sensación es increíble. Cada carrera es un mundo", decía Mir al preguntarle si a la vuelta empezaría a hacer cálculos de cara al campeonato. Ya lleva cinco victorias en nueve carreras.

A la ausencia de Martín por lesión, tenemos que sumar las caídas de María Herrera, que ha levantado la moto y continuó en pista, John McPhee, Danny Kent, Aron Canet, Tony Arbolino y Gabri Rodrigo en la curva 8, en la última vuelta.