Previa GP de Austria de Moto3: con la Mir-ada puesta en el título

Google Plus

Joan Mir regresa al circuito donde logró su primera victoria mundialista. Fotomontaje: Martín Velarde

Austria, tierra de frenadores

La undécima cita de la temporada será más que importante en la categoría de Moto3. Joan Mir lidera con 52 puntos de ventaja y regresa al circuito donde el año pasado ganó su primera victoria del Campeonato del Mundo.

Joan Mir buscará su tercera victoria consecutiva en Austria, séptima de la temporada. Foto: Leopard Racing

Su máximo rival, Romano Fenati, experimentado en la categoría de Moto3, vuelve a Austria, donde comenzaron sus problemas con su anterior equipo. El italiano abandonó a partir de dicha cita la temporada, estando siete meses sin disputar una carrera. Tras su último duelo en Brno con Mir, el italiano sigue buscando su victoria que no logra desde el circuito de las Americas.

El circuito de Austria, con largas rectas y fuertes frenadas, mostrará quienes son los mejores frenadores de la parrilla, así como espectaculares adelantamientos e incluso múltiples adelantamientos que son tan comunes en la categoría pequeña.

El título es la prioridad

Con una ventaja de más de cuarenta puntos, el mallorquín y líder de la general debe saber gestionar dicha ventaja en lo que resta de temporada. Saber ganar donde no hay muchos riesgos. Saber controlar esos riesgos.

Joan Mir y Romano Fenati son los dos pilotos que más en forma se encuentran. Foto: Leopard Racing

Fenati, en cambio, no tiene nada que perder y, aunque se cumplirán dos años en los próximos circuitos en los que no disputa una carrera, el italiano sabe que tiene suficiente calidad como para poner en apuros a Joan Mir.

No será cosa de dos

No hay que dejar la disputa por las próximas victorias en este duelo. Arón Canet, que ya tiene muy pocas posibilidades de proclamarse campeón, no va a dar un brazo a torcer. El valenciano ya hizo una buena segunda mitad de temporada en 2016. No esperará menos de esta.

Aron Canet puede ser un piloto determinante para la lucha por el título. Foto: Estrella Galicia

El que para muchos está siendo el piloto revelación, John McPhee, se muestra discreto durante las carreras pero, a pesar de su irregularidad durante esta temporada, en determinados circuitos es difícil de batir. El británico está cuarto de la general, también lejos de Mir.

Polos opuestos son lo que está viviendo Jorge Martín y Marcos Ramírez. El primero comenzó la temporada de manera fantástica, aunque siempre se le resistía la victoria. Sin embargo, una caída y su desafortunada lesión le han hecho perder más puntos de lo que esperaba. Ramirez, en cambio, no comenzó la temporada como esperaba, pero desde Jerez, el gaditano no se ha salido de los diez primeros, cosechando cada vez más mejores resultados.

La disputa por la victoria será entre muchos pilotos, como de costumbre. Entre estos estarán los dos que realmente se juegan el campeonato, Joan Mir y Romano Fenati.

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTO3