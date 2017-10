Google Plus

María Herrera será la sustituta de Albert Arenas en Australia y Malasia. Foto: Lucas ADSC - VAVEL

La mala suerte se cebó con Albert Arenas durante el Gran Premio de Japón. El piloto español del Aspar Team estaba cuajando un gran fin de semana y su Mahindra estaba respondiendo muy bien a las difíciles condiciones de pista. El sábado, durante el entreno clasificatorio, Albert estaba rodando muy rápido pero se fue al suelo fracturándose su mano derecha, una fractura que le obligó a retirarse del Gran Premio y que le hará perderse los dos Grandes Premios restantes del triplete asiático, de hecho, el propio Albert afirmó durante la retransmisión de la carrera en Movistar MotoGP que ya estaba pensando en volver a tope en Valencia para cerrar con buen sabor de boca la temporada.

María Herrera, la elegida

Tras ver como el AGR decidía no viajar a Japón, María se quedaba sin equipo para finalizar la temporada, ahora, con la lesión de Albert Arenas, María Herrera se subirá a la Mahindra para disputar los Grandes Premios de Australia y Malasia.

Una gran noticia para María Herrera que le dará dos oportunidades más para demostrar su talento y exponerse de cara a que algún equipo se fije en ella para la temporada que viene.

Australia es, además, un circuito que le gusta mucho a la piloto toledana y es que ha puntuado las dos veces que ha corrido en Phillip Island, siendo undécima en 2015 y decimoquinta en 2016. En cambio, en Malasia ha tenido dos carreras más complicadas, acabando decimoctava en 2015 y sin terminar la carrera el año pasado.

"Estoy muy ilusionada con esta oportunidad, siempre he querido estar en un gran equipo y Álvaro siempre me ha hablado muy bien del Aspar Team", afirmaba María. "Bautista y Simón han sido campeones del mundo con esta moto así que tengo que aprovechar esta oportunidad".

"No conozco la moto, pero intentaré adaptarme lo más rápido posible. Cuando me entreno, lo hago con una moto que tiene un chasis muy parecido, y es algo que me puede venir bien", la Mahindra es una moto totalmente nueva para la piloto de Oropesa que tratará de hacerlo lo mejor posible en los dos Grandes Premios que disputará.