Jorge Martín: "Ganar en Valencia ha sido increíble"

Jorge Martín en el GP de España - FOTO: Lucas ADSC (VAVEL)

Jorge Martín empezó la temporada con mucha positividad y sabía que este año podría tener opciones al título, y así fue haciendo varios podios hasta llegar a Alemania, donde desafortunadamente se lesionó partiéndose la tibia en la parte cercana al tobillo. Regresó sin estar al 100% en Austria e hizo tal milagro como hacerlo por todo lo alto subiéndose al tercer cajón del podio.

"Ya antes de venir dije que no era algo que me obsesionara, pero sí que es obvio que yo quería ganar. También es bonito ganar en mi carrera 50. Sí que puede ser un peso que me he quitado de encima. Al final era creérselo porque se veía que éramos rápidos. Nos faltaba ese ritmo en carrera y hoy lo he sacarlo", explicaba el de San Sebastián de los Reyes acerca de la presión que suponía no ganar esta temporada a pesar de rodar rápido y ser el hombre de la pole en Moto3 esta temporada.

Ha tenido un año difícil por la lesión que además de hacer que no pudiera estar presente en las carreras de Alemania y la República Checa, le quitó las opciones al título que tenía. “Ha sido un año difícil para mí, pero hemos sabido sobreponernos a todo. Se ha visto que he tirado fuerte en el fin de semana, desde el primer entrenamiento he luchado para conseguir lo que he hecho hoy en carrera. Ganar de esta manera es la mejor forma de cerrar este 2017”, decía emocionado tras la carrera el piloto español.

No obstante, ha admitido que desde Australia cambió su forma de trabajar: “Empezamos en Phillip Island a trabajar con gomas usadas. En cada fin de semana hacemos dos veces la distancia de carrera, lo que creo que es importante para llegar más aliviado a la carrera. Hoy, cuando tenía dos segundos de ventaja, fácil les metía tres o cuatro décimas hasta que he llegado a seis”.

Esto es un golpe de efecto de cara a la temporada que viene, que realmente para los pilotos empezará en los test invernales de Jerez. Jorge Martín expone que “ha encontrado su modo de ganar” y que “tiene muchas ganas de empezar la temporada que viene”.