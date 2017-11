Jorge Martín: "Ganar es la mejor manera de cerrar la temporada"

Foto: Lucas ADSC

Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Valencia su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, coincidiendo con su carrera número 50 en el mundial. Tras una temporada con un total de nueve poles y diez podios, el madrileño pudo saborear la ansiada victoria en la última carrera de la temporada, dejando buen sabor de boca para comenzar el 2018 con buen pie y posibilidades de luchar por el campeonato.

El triunfo se había convertido en una obsesión, no sólo para el piloto, si no para el equipo del Gresini Racing Team, que veían la rapidez demostrada por Martín en cada uno de los entrenos de los diferentes grandes premios, sin poder rematarlo el domingo en carrera. “Antes de llegar a Valencia ya dije que no era algo que me obsesionara, pero también que quería ganar antes de acabar la temporada, era mi carrera 50 y también fue bonito ganar con esa cifra”, declaró.

El piloto del San Sebastian de los Reyes es el dueño de la poles, viéndolo hasta en nueve ocasiones en la primera posición de parrilla y destrozando el crono en varios de los circuitos recorridos a lo largo de la temporada. Pero, aún buscando la victoria desde Qatar, Joan Mir apareció para ponerle las cosas difíciles, cerrándole las puertas en ocasiones en las que podía haber acabado en lo más alto del podio. Valencia fue su momento, dominando desde la salida hasta la caída de la bandera a cuadros.

“¡Por fin, por fin! Ha sido un año muy difícil para mí pero nos hemos logrado sobreponer a todo. Ganar en la última carrera en Valencia delante de toda la afición fue increíble. La vuelta de honor fue una pasada, rompí hasta el embrague. Ganar y hacerlo de la forma en lo que conseguimos creo que es la mejor manera de cerrar la temporada”, explicó claramente emocionado por el triunfo.

Jorge Martín en Aragón / Foto: Lucas ADSC

A lo largo de este 2017, Jorge Martín ha sumado un total de diez podios, incluyendo la primera posición de Cheste: fue segundo en Qatar, Barcelona, Argentina y Malasia, y tercero en Austin, Austria, Gran Bretaña y Australia. Un año para sentirse satisfecho, teniendo en cuenta la fractura de tobillo en Sachsenring, impidiéndole estar al 100% en las primeras carreras tras el parón de verano y perdiéndose incluso la cita en Brno.

“Sí que puede ser un peso que me he quitado de encima, porque al final era creérselo porque se veía que éramos rápidos. Faltaba el ritmo de carrera de martillo que en Valencia sí logramos. El cambio fue desde Australia, empezamos a trabajar con gomas muy usadas, haciendo dos veces la distancia con las mismas, y eso te permite mantener el ritmo”, explicaba al término de la temporada.

Próximos objetivos

Tras los números conseguidos durante este año, Jorge Martín espera con ansias un nuevo campeonato donde poder seguir sumando victorias a su carrera mundialista, planteándose de nuevo las posibilidades de coronarse Campeón del Mundo de Moto3 para dar paso a una nueva categoría. “El objetivo es el mismo, este año quizá teníamos las expectativas un poco altas, pero hay que afrontar a partir de ahora las carreras con las mismas ganas que tuvimos en Valencia. Si a partir de ahora trabajamos de la misma forma creo que vamos a poder ser competitivos y luchar por el título”, declaraba el madrileño.

Jorge Martín fue primero en Valencia / Foto: Lucas ADSC

De cara a la temporada que viene, Martín seguirá de la mano con el Gresini Racing Team, con quien ya han empezado a trabajar con los primeros test del 2018, clasificándose como el piloto más rápido de la pista, siendo el rival a batir por sus compañeros. “Hemos hecho una piña este año juntos, nos queremos todos mucho y ganamos y perdemos juntos que es muy importante”.