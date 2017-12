Juanfran Guevara, una promesa cumplida

Google Plus

Juanfran Guevara y su compañero de equipo. Foto: RBA BOE Racing - VAVEL

Sin ningún rastro de pilotos en la familia y con tan solo su padre apasionado de las dos ruedas, Juan Francisco Guevara Silvente, mas conocido como "Juanfran Guevara" comenzaba su aventura en el mundo del motociclismo con 11 años. Lo cierto es que el lorquino no era el típico perfil de piloto que desde pequeño fue inculcado en las dos ruedas, todo su afán y pasión por las motos procede de la televisión y de entrenamientos con su padre con el que apostó una moto de motocross para divertirse en el descampado de su pueblo.

Foto: RBA BOE Racing - VAVEL

Sus comienzos: de motocross a piloto profesional

Su verdadero sueño por llegar a ser un piloto profesional comenzaba tras ganar su primera carrera en el Campeonato Regional de Murcia. Vencer esa carrera le motivó a entrenar con más ímpetu para llegar al campeonato del mundo. Su segundo paso llegaría en la Copa Bancaja de 80cc donde continuó aprendiendo mientras lo compaginaba con otros campeonatos regionales como era el caso del Campeonato Regional de Murcia y el Campeonato Mediterráneo para terminar en el Metrakit de donde salían los mejores pilotos de 125cc y donde se llevó la victoria.

Gracias a su trayectoria en todos esos campeonatos, el CEV (Campeonato de España de Velocidad) le ofrecía su primera oportunidad de participar en un campeonato mundialista de la mano del TeaMMurcia Pramac Racing con una Aprilia. Tan solo un año después de su debut en el CEV, el lorquino conseguía su primera victoria en Albacete donde un mes después se proclamaría subcampeón de Europa de Moto3 lo que le permitiría que desde el Mundial de MotoGP se fijasen en él.

Su llegada al mundial de MotoGP

Su aventura en el Campeonato del Mundo de MotoGP comenzaba con una primera participación en las carreras de Aragón y Valencia como wildcard, gracias a esto, al año siguiente, el CIP Team fichaba a Guevara para hacerle debutar como piloto mundialista. Sin embargo, como todos los comienzos, para Guevara no fue sencillo y tuvo que acostumbrarse a la categoría a base de malos resultados, caídas y lesiones.

No fue hasta el año siguiente, de la mano del Mapfre Aspar Team, cuando Juanfran consiguió sus primeros puntos mundialistas en América, Argentina, Italia, Alemania, Indianapolis, Gran Bretaña, San Marino, Malasia y Valencia, dando el motivo perfecto al Aspar Team para renovarle.

En 2016, el murciano decidía cambiar de aires iniciando una nueva etapa con el equipo que le ha acompañado en estos dos últimos años y con el que ha conseguido grandes resultados, uno de ellos el podio conseguido en Misano, una tercera posición que sabía a victoria después de haberlo rozado desde el comienzo.

Sin embargo, este año también ha tenido momentos complicados para Juanfran como es el caso del Gran Premio de Silverstone donde el lorquino sufrió una caída que le dejó tendido en la pista, parando el corazón a todo aquel aficionado.

Aun así, el balance de esta temporada ha sido muy positivo ya que Guevara ha conseguido su mejor clasificación en el mundial desde que llegó a Moto3 terminando decimoprimero con 88 puntos.

Foto: RBA BOE Racing - VAVEL

Una promesa cumplida

Con la llegada de ese ansiado podio, el piloto lorquino tenía una promesa que cumplir, realizar el Camino de Santiago en bici en un límite de seis días. Y así fue, a pesar del calor, la lluvia y el cansancio Juanfran Guevara consiguió cumplir otro de los objetivos conviertiéndose en un campeón no solo en moto si no también en bici.

Con la promesa cumplida, Juanfran realizaba otro de sus sueños el cual llevaba mucho tiempo persiguiendo y que no había mejor momento para llevarlo a cabo que tras conseguir su primer podio en Moto3.

Un futuro lejos de las dos ruedas

Pero a pesar del año tan positivo que ha realizado el murciano, este miércoles anunciaba su retirada de la competición de forma irrevocable dejando de alguna forma huérfana a una parte del motociclismo español.

"Ha sido muy dura y meditada y la he tomado con ayuda, en primer lugar, de mi familia, de toda la directiva del club de fans y de los principales patrocinadores que me han apoyado a lo largo de todos estos años. Mi pasión por el mundo del motociclismo no ha cambiado en absoluto, pero diferentes motivos económicos y personales han dado pie a tomar esta decisión", explicaba Juanfran Guevara sobre su retirada a los 22 años.

El lorquino ha añadido que su futuro estará enfocado al mundo empresarial como viene estudiando desde hace años compaginando la carrera de ADE con su carrera profesional como piloto.

"Ha llegado un punto en el que creo que de esta forma voy a poder crecer más como persona y dedicar además más tiempo a diferentes proyectos que llevo desarrollando durante los últimos años y que hasta ahora no he podido defender como se merecen", comentaba.