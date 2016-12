Marc Márquez: "Será una edición más competida"

Foto: dtxbarcelona.com

Llega la cuarta edición del Superprestigio Dirt Track, que se celebra en Barcelona, y Marc Márquez vuelve a ser el centro de todas las miradas. El piloto catalán busca su segundo título del certamen en el Palau Sant Jordi, en un esperado duelo con el gran especialista de la disciplina, el estadounidense Brad Baker.

"Es un placer estar aquí un año más, empezamos hace cuatro años y el nivel crece edición tras edición. Tenemos 10 campeones del mundo, los mejores americanos y algunos pilotos españoles de Flat-Track", comenta Márquez, que admite que su batería está "al límite", pero que "la pasión por las motos hace que prefiera estar aquí que de vacaciones en las Maldivas".

El 93 señala, además, que no ha rodado demasiado en dirt-track esta temporada, argumentando que "hay algunos hábitos que no son buenos para MotoGP". Aún así, esta semana ha recuperado el ritmo: "He rodado tres días y he ido cogiendo feeling. Cada año se aprende rodando junto a los pilotos norteamericanos", asegura el catalán, campeón de la edición de 2014.

El rival a batir vuelve a ser Brad Baker, al que Márquez no pudo ganar el pasado año. Ahora, quiere venganza: "Todo el mundo habla de disfrutar de la atmósfera, pero al final lo que todos queremos es ganar. La salida es clave, pero también estar concentrado y no cometer errores", asegura el tres veces campeón del mundo de MotoGP.

Precisamente de ello, de la salida, habló Márquez en su comparecencia ante los medios: "No he preparado algo especial para salida porque cada salida y cada terreno es totalmente diferente. Adelantar es posible, pero cuando el ritmo es similar y el rival es Baker, que tiene tanta experiencia, es difícil", comenta el piloto ilerdense.

Por último, el favorito de los pilotos de la categoría Superprestigio asegura que no será fácil llevarse el título ante el elenco de pilotos que conforman el cartel: "Cada año crece el nivel y creo que será una edición más competida y con más adelantamientos. Por ejemplo, el miércoles fui a entrenar y había cuatro o cinco pilotos más rápidos que yo", admite Márquez.