Anuario VAVEL 2016. Héctor Barberá: En busca del ansiado pódium

Este año 2016 ha sido un año histórico para MotoGP, nueve vencedores distintos lo dicen todo. Pero también ha sido especial porque no solo los equipos oficiales han tenido protagonismo, también los ‘independent team’ han luchado por estar arriba. Uno de ellos es Héctor Barberá, que ha logrado en 2016 su mejor resultado en MotoGP desde que debutase en dicha categoría en 2010.

El piloto de Dos Aguas comenzó la temporada con ilusión, sabiendo que este año daría un paso hacia adelante, a pesar de que sabía que su montura era la antigua Ducati Desmosedici GP14. Sin embargo, seguramente no pensaba que esa evolución le haría estar con frecuencia entre los diez primeros, incluso rozando el pódium.

Foto: Avintia Racing

Nueve primeras carreras con constancia y sacrificio

Héctor estuvo entre los diez primeros de forma consecutiva durante las cinco primeras carreras, logrando su mejor resultado hasta el momento en Argentina con un quinto puesto. La lluvia siempre fue su mejor aliada , igualando todas las monturas y demostrando sus habilidades en pista mojada.

Un duodécimo puesto en Mugello y un undécimo en Cataluña hizo que se descolgará de Pol Espargaró en la lucha por su categoría. Además, el irregular Cal Crutchlow comenzaría a hacer pódiums y ganar carreras, por lo que con una montura inferior a ellos perdió opciones de ser el primer independent rider. Sim embargo, nunca dejó de luchar por estar delante de ellos, aunque supiese la inferioridad de su Ducati. La primera mitad del mundial fue constante, ninguna abandono en carrera y con frecuencia entre los diez primeros.

Descalificación en Austria y sufriendo en Europa

La carrera más determinante para Barbera esta temporada fue el Gran Premio de Austria, la décima carrera del campeonato. El circuito era propicio para Ducati (lograron vencer tras casi seis años sin hacerlo), y aunque Barberá salía décimo en parrilla, en la primera curva ya estaba en sexta posición.

Tras haberse adelantado unos centímetros en la salida , fue sancionado con ride through. Su equipo se lo señaló a través de la pizarra, pero la poca visibilidad hizo que el piloto no se percatara. Al parecer tampoco se le avisó a través del display de su Ducati, por lo que el piloto fue finalmente sancionado con bandera negra.

Austria fue el primer abandono de Héctor Barberá en 2016 tras nueve carreras puntuando. Hasta ese momento era, junto a Laverty y Márquez, de los pocos pilotos de MotoGP que puntuaron hasta la décima cita del mundial.

Foto: Avintia Racing

Barberá volvió a lo más alto que podía tras conseguir un quinto puesto en República Checa, de nuevo en una carrera que comenzó en mojado, aprovechando al máximo las prestaciones de su Ducati. Después comenzaría la peor parte de la temporada para Héctor. En las tres últimas pruebas europeas antes del triplete asiático, Barberá no fue tan competitivo como al inicio de temporada, y sufrió encima de la moto para conseguir algunos puntos.

Oportunidad con la GP16 y final de temporada en casa

Una lesión en la espalda de Andrea Iannone dio la oportunidad a Héctor Barberá de subirse a la Ducati Desmosedici GP16, directamente al equipo oficial. Como él mismo declaró era "la oportunidad" de su vida.

Foto: Avintia Racing

El cambio de montura le pilló al valenciano de improvisto, ya que la polémica decisión del médico fue la que hizo que Iannone no disputase las carreras de Motegi y Philip Island. Incluso no tenían mono con los colores oficiales, haciéndolo con el de Avintia. Era la primera vez que Barberá se subía a una GP16, realizando buenos entrenamientos, aunque en ambas carreras no logró puntuar por caídas. La ambición pudo con él, haciendo que sobrepasase el límite. Todo ello por demostrar su pilotaje y lograr más puntos que con su anterior GP14.2, pero no fue así.

En Malasia, Sepang, de nuevo con su amiga la lluvia y su GP14, Héctor Barberá logró el mejor resultado que ha tenido en MotoGP, siendo cuarto, por delante de su compañero de equipo, Loris Baz, que fue quinto. Para él, ese cuarto puesto fue como una victoria. Finalmente se despidió de 2016 con un undécimo puesto en su casa, Valencia, terminando así su mejor temporada en MotoGP.

Foto Avintia Racing

No solo ha terminado en décima posición de la general, sino que ha sido el tercer mejor piloto de equipos independientes, por detrás de Cal Crutchlow y Pol Espargaró. Además, ha sido la tercera Ducati de la clasificación, justo por detrás de Iannone (9º en la clasificación) y Dovizioso (5º). El equipo Pramac ha terminado por detrás de Barberá, y su propio compañero de equipo, Loriz Baz, ha terminado vigésimo en la clasificación.

Viendo su evolución durante los últimos años, Héctor tendrá en mente ser en 2017 algo más competitivo tras sus buenos tests de Jerez. Quizás 2017 sea el año del primer pódium de Héctor Barberá en MotoGP.