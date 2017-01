Dani Pedrosa: "Una buena goma es lo que da o te quita confianza"

Imgen: Honda Racing Corporation.

Dani Pedrosa no vivió un año del todo bueno, una etapa marcada por la victoria conseguida en San Marino que se vio empañada por la fractura de clavícula sufrida durante la gira asiática, en el Gran Premio de Japón, que le dejo mermado y fuera de pista durante varias carreras.

En una entrevista que el de Castellar del Vallés cedía a MotoGP.com hablaba sobre la victoria que le llevó a recordar el sabor dulce del primer puesto en el cajón, una mezcla de sentimientos encontrados, con el fruto de su trabajo como recompensa. "Obviamente un momento como ese es inolvidable, es único y por lo que luchas. Me hubiese gustado vivir más momentos como ese por todos los esfuerzos que pongo, pero también lo puedo ver de otra manera. Me acuerdo de la primera vez que subí al podio en el Campeonato del Mundo, lo increíble que fue, y ahora resulta que ganar una carrera es “solo” ganar una carrera".

Con toda una trayectoria en el Mundial se queda con la parte positiva siempre, aunque la temporada pasada no fuera como imaginaba: "El año pasado no fue del todo bien aunque por suerte ganamos una carrera. Pero bueno, aprendes mucho. Aprendes de cada situación que vives y muchas veces piensas que las cosas saldrán de una manera y luego sucede todo lo contrario. O te gustaría que fueran de una manera pero luego te enfrentas a situaciones mejores o peores de las imaginadas".

"Sobre todo este ha sido un año de actitud, ha sido un año muy difícil y trabajar la actitud ha sido lo más importante. Pero bueno, de esas cosas es de las que se aprende y hay que buscar el camino correcto", relataba sobre los aspectos más importantes del año.

Michelin, el gran cambio en la parrilla de MotoGP en 2016 estuvo en boca de todos, por los problemas visibles, la falta de agarre y la poca confianza de los pilotos. Dani da su opinión sobre las gomas con las que tendrá que seguir otro año más: "Todavía estamos esperando saber qué neumáticos serán definitivos, porque todavía está Michelin haciendo sus pruebas. Es lo que se agarra al suelo, ya puedes hacer inventos en la moto que si te dan un neumático que es de madera eso no se va a agarrar, pero si te dan una buena goma el 90% está hecho. Por eso es tan importante, es lo que da o te quita confianza".

Con el Campeonato del Mundo de MotoGP en el punto de mira, a falta de 58 días para su comienzo, toca hacer formateo físico y mental y llevar a la práctica la maestría que Pedrosa lleva por dentro: "Hay que poner la vista en el futuro, sobre todo recordando un poco lo que sabes que puedes hacer mejor o no has hecho bien, poner el ojo en las cosas que no has estado acertado, pero con la vista mirando a lo que sabes que tienes en el interior", finalizaba el piloto.