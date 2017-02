Jorge Lorenzo: "Hemos dado un paso adelante"

Jorge Lorenzo hace un balance positivo del día de hoy. | FOTO: Ducati

El piloto mallorquín Jorge Lorenzo ha finalizado en octava posición la segunda tanda de test de pretemporada, que han tenido lugar en el circuito australiano de Phillip Island. A pesar de que en el día de hoy ha dado un paso adelante, parece que Lorenzo no termina de adaptarse del todo a la Ducati. El balear ha marcado un crono de 1:29.342, a 793 milésimas de Maverick Viñales.

Tras finalizar el entrenamiento, Jorge Lorenzo se ha mostrado satisfecho, ya que durante la jornada de hoy han podido avanzar en el conocimiento de la Ducati. Además, los tiempos registrados por el 99 han mejorado con respecto a los resultados de ayer. “Hoy hemos dado un importante paso adelante para comprender mejor la moto, tal como lo hicimos en la última jornada de la prueba en Sepang”, ha comentado el piloto, “y mis tiempos por vuelta mejoraron mucho”.

Si algo lamenta Lorenzo es no haber podido rodar con los neumáticos blandos durante la mañana, ya que sus tiempos hubiesen mejorado. No obstante, el piloto español otorga mayor importancia a conocer mejor su moto que a rebajar sus tiempos. “Fue una lástima que no pudiéramos usar el neumático blando esta mañana, cuando las condiciones de la pista eran ideales, porque creo que podría haber bajado mi tiempo por otras tres décimas”, afirma. “Pero, como dije, para mí en este momento los tiempos no son tan importantes como la sensación en la moto y entender la forma más eficiente de conducirla”.

FOTO: Ducati

A pesar de que ha completado los tres días de test con una sensación positiva, Jorge Lorenzo reconoce que aún queda trabajo por delante hasta sacar el máximo rendimiento de su Ducati. “Por el momento todavía tenemos mucho trabajo por hacer, especialmente para que la moto gire en las curvas. En todo caso, considerando todas las cosas, creo que terminamos esta prueba de una manera bastante positiva”, concluye el balear.