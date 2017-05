Previa VAVEL MotoGP: en busca de la corona francesa con máxima igualdad

Google Plus

Foto: Martín Velarde Falcón - VAVEL

El circuito francés de Le Mans acogerá la quinta prueba de un mundial de MotoGP que llega a la misma con una igualdad muy grande. Tras los problemas que sufrieron los pilotos Yamaha en Jerez y la victoria aplastante de Dani Pedrosa con Márquez segundo han dejado a los cuatro pilotos separados por diez puntos entre sí. Es un circuito al que ambas marcas se adaptan muy bien, prueba de ello es la igualdad de victorias de ambas en los últimos cinco años, tres victorias para Yamaha y dos para Honda. Otro aspecto a destacar será la presencia de Sylvain Guintoli sobre la Suzuki oficial en sustitución del todavía lesionado Álex Rins.

La corona francesa puede significar el liderato

Dani Pedrosa es el único piloto que ganando no sería líder independientemente de sus rivales, el piloto español necesitaría a Valentino más allá del tercero para colocarse líder, sin embargo, tanto Marc como Viñales pueden salir líderes de Francia si se alzan con la victoria, Valentino, por su parte, optaría a salir más reforzado si consigue una victoria. Para conseguir la victoria en este Gran Premio se sitúan como aspirantes los pilotos habituales como son Dani Pedrosa, Marc Márquez, Maverick Viñales y Valentino Rossi, además, no se descarta la presencia de las Ducati de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso para entrar en la lucha. De hecho, es el piloto mallorquín quién se ha apuntado las dos últimas ediciones del Gran Premio de Francia.

Los candidatos de siempre y... ¿Zarco?

No cabe duda que la daptación de Zarco a la categoría reina ha sido rápida y perfecta. El francés ha sorprendido en su arranque con dos quintos puestos y un cuarto, además, en Qatar se cayó cuando marchaba líder de la carrera.En Yamaha y más concretamente en el equipo Tech3 están fascinados con un piloto que esta semana correrá además con un plus, su afición. Pese a la hegemonía de Johan Zarco en Moto2, el francés nunca ha logrado ganar en casa y, pese a que parece difícil, buscará hacerlo por primera vez en la categoría reina o, como mínimo, regalarle un podio a los suyos. El francés es un piloto luchador y que no se arruga -ya lo ha demostrado en las carreras pasadas- por lo tanto, es el "tapado" que puede incordiar a los pilotos favoritos en la lucha por la victoria y el podio.

¿Posibilidad de lluvia?

Pese a que la predicción del tiempo no da lluvia para el domingo sí lo hace para el viernes e incluso para el sábado. Le Mans es uno de los circuitos del mundial en los que se pueden ver apasionantes carreras flag to flag debido al cambio de tiempo. Sin duda alguna, esto puede favorecer a la aparición de figuras inesperadas en la lucha por la victoria como Cal Crutchlow o Jack Miller que ya demostró dominar a la perfección estas condiciones con su victoria en Assen. El tiempo en Francia es inestable y, por tanto, aunque la predicción del tiempo no da lluvia, habrá que esperar al domingo para ver que depara el cielo a los pilotos.