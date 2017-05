Maverick Viñales: "Todavía no he recibido ninguna explicación"

Fotografía: Movistar Yamaha

Maverick Viñales ya llegó a Jerez arrastrando los problemas que tuvo con el neumático en Austin, el piloto no pudo clasificarse , ya que tuvo que abandonar la carrera por culpa de una caída. En Jerez tampoco obtuvo muy buenos resultados ya que pasó por linea de meta en la sexta posición.

Maverick explicaba “Esta mañana me sentía como siempre: pilotando a mi manera, muy limpio encima de la pista, muy fino, la moto no se movía apenas y frenando muy tarde, con buenas sensaciones. Luego en carrera ha sido un desastre porque realmente teníamos una buena puesta a punto en la electrónica, habíamos encontrado el punto para luchar con las Honda si todo hubiera ido normal, pero hemos tenido un problema en la parte delantera. No funcionaba bien, ha cambiado mucho de la mañana a la tarde y realmente sólo hemos cambiado los neumáticos, no hemos cambiado nada más”

Según el piloto su goma estaba defectuosa, y a día de hoy todavía sigue esperando un explicación por parte de Michelín.

El piloto Yamaha contaba: “Todavía no he recibido ninguna explicación. Tanto Yamaha como Michelin están trabajando al máximo, pero aún no hemos juntado los datos de telemetría, tanto los nuestros como los suyos, y estamos intentando resolver el problema. Pero al final lo que es una lástima es haber perdido tantos puntos cuando hubiéramos podido hacer perfectamente un podio. Al día siguiente en el test con las mismas condiciones de pista rodaba un segundo más rápido todas las vueltas”.

A Maverick le extrañó que en la Warm Up el neumático delantero trabajara como es debido aun haber una temperatura mas baja, pero que en el momento de la carrera cuando había aumentado la temperatura del asfalto el neumático empezara a fallar, cuando en principio esto favorecía a este tipo de compuesto. Aún no han encontrado una explicación a lo ocurrido: “Me parece extraño, porque en todos los test los neumáticos me han ido muy bien; las dos primeras carreras increíbles e incluso en Argentina me sentía mejor con los neumáticos de carrera que con los del warm up. Es extraño que ahora en Austin y aquí salga en el warm up, haga unos tiempos increíbles como para estar luchando por la victoria, y salga a carrera y me caiga en Austin en la segunda vuelta, que nunca me había caído en mi vida en la segunda vuelta. Aquí casi me caigo y era difícil acabar la carrera. Es difícil encontrar una explicación” Comentó el piloto de Rosas.