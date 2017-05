Los pilotos muestran su descontento con el nuevo trazado de Montmeló

Así será la nueva configuración del Circuito de Montmeló. Foto: todocircuito.com

El Circuito de Montmeló acoge unos día de test privados en los que algunos equipos de MotoGP, están provando los nuevos cambios del circuito que fueron aprovados en la Safety Comission que se celebró en el circuito de Assen tras el fatídico fallecimiento de Luis Salom. En esta comisión se acordó cambiar la curva once por una chicane que se ha instaurado unos metros antes de la chicane de Formula 1. Sin embargo, la nueva chicane no es el único cambio que sufrirá el Circuit este año, la curva diez, más conocida como 'La Caixa' empleará el recorrido de Formula 1, una curva más cerrada y algo más lenta, este cambio hace que se ganen unos metros de escapatoria en una frenada que algunos pilotos consideraban arriesgada por la cercanía del muro.

Los equipos que gozan de la oportunidad de probar el nuevo circuito son: Ducati Factory Team, Avintia Racing, LCR Honda, Aprilia Gresini, Marc VDS y Repsol Honda. Tras completar las primeras vueltas del test, casi todos los pilotos que probaron el circuito coinciden en la opinión de que el nuevo último sector es peor y más lento que el anterior. Pilotos como Sam Lowes, Aleix Espargaró o Loris Baz han mostrado su descontento con la nueva configuración.

"Es una jodida mierda" decía Loris Baz según recoge la página Crash.net "incluso la curva diez. Era la única parte del circuito en la que disfrutaba. Entiendo que la seguridad es lo primero pero no lo entiendo en la curva diez. Hay otros muros que están mucho más cerca que los de esta curva" el piloto francés del Avintia Racing se mostraba muy crítico con el nuevo último sector concluyendo que "es uno de los sectores más lentos del calendario".

Aleix Espargaró también se mostró crítico con los nuevos cambios diciendo que el nuevo Circuit no es divertido. "La seguridad es lo primero. Pilotamos así porque es más seguro. Es uno de los mejores circuitos del mundo y se ha convertido en uno normal. En la recta de atrás se acaba el circuito porque hacemos curvas estúpidas con ángulos completamente estúpidos". "No es mi estilo de curvas", pese a ello, y conocedor de que el cambio esta motivado por motivos de seguridad, sabe que no queda otra opción que resignarse y admite que "para mí han hecho un buen trabajo, el asfalto es bueno, tiene buen agarre. Puedes usar un poco el piano. Con el espacio que tenían han hecho el máximo. Pero es una zona realmente fea".

Foto: Lucas ADSC

El compañero de equipo de Aleix, Sam Lowes, ha sido otro de los pilotos en hacer público su descontento, el británico que llegó este año procedente de Moto2 dijo que no quería hablar mal porque se trataba de un cambio sujeto a razones de seguridad, aun así, admitió que "no es el camino. Para MotoGP quizá está bien pero en Moto2 y Moto3, te prometo, y no quiero decirlo, que en las primeras vueltas se caerá mucha gente" el británico sabe lo que es correr con las máquinas de Moto2 en este circuito y quizá sea una de las críticas que más se puedan tener en cuenta por este hecho "no me gustaba como estaba antes pero ahora es peor" concluía Sam Lowes admitiendo que es difícil cojer ritmo en la zona porque se arriesga mucho.

De todos los pilotos que se han pronunciado sobre este cambio, el más diplomático ha sido Cal Crutchlow que reconocía que "nosotros lo hemos elegido. No podemos elegirlo y después quejarnos", igual que Sam, Cal también reconocía que "si los chicos de Moto2 y Moto3 se quejan puedo llegar a entenderlos. Pero los de MotoGP no pueden" en conclusión, Crutchlow dejaba una reflexión "es el camino que hemos decidido. No es genial, ¿pero qué podemos hacer ahora? A menos que queramos volver al anterior".

Foto: Lucas ADSC

El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ha publicado un vídeo en YouTube en el que se pueden ver los nuevos cambios con una vuelta desde la camara on board de Tito Rabat: