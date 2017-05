Pull&Bear Aspar Team finaliza los entrenamientos en Barcelona

Google Plus

Fotografía: Aspar Team

Estos entrenamientos privados previos al Gran Premio de Italia y al Gran Premio de Catalunya, no tienen otro objetivo que intentar sacar ventaja de cara a la cita mundialista que se celebrará el 11 de junio en el trazado catalán.

Los pilotos del Pull&Bear Aspar Team, Álvaro Bautista y Karel Abraham sumaron 138 y 103 vueltas correspondientemente en las dos jornadas programadas. Bautista con un total de 138 vueltas además, completó una simulación de carrera de 20 vueltas. Su mejor crono fue 1:44.258. Abraham dio 103 vueltas con un mejor crono de 1:46.690. Como su compañero, también completó un simulacro de carrera aunque sus resultados aún se quedan ejos de ser competitivos.

Haciendo un poco de retrospectiva, hay que señalar que Álvaro Bautista en 2006 se convertía en campeón del mundo de 125cc. En 2010 subía a MotoGP, año en el que conseguió terminar dos Grandes Premios entre los cinco primeros son la Suzuki. En 2012 pasaba a ser piloto de Honda, y se adjudicó su primera pole position y su primer podio. En 2014 subía de nuevo al podio y se sumaba al equipo de Aprilia. Tras dos años en Aprilia en 2017 camina de la mano del Aspar Team con una Ducati.

El piloto español opinó acerca del cambio en el trazado catalán y dijo: “Hoy teníamos que probar todavía algunas cosas de la puesta a punto para intentar mejorar mi confianza, sobre todo en la entrada en curva y al girar la moto en mitad de curva. Hoy no hemos encontrado nada que nos pueda ayudar y hemos decidido volver a la puesta a punto base. Posteriormente, hemos completado una simulación de carrera para ver cómo actuaban los neumáticos con tantas vueltas. Esta es una pista muy dura con las gomas y en los últimos giros teníamos algunos problemas de agarre, pero es normal. Hemos hecho bastantes pruebas, ha sido un test positivo que nos permite extraer buenas conclusiones que nos pueden ayudar en el futuro”.

Respecto del piloto checo, es reseñable su paso por todas las categorías del Campeonato del Mundo. En 2005 debutaba en 125cc, al año siguiente pasa a la categoría intermedia pero es en 2010 cuando suma dos podios y su primera victoria (Gran Premio de Valencia). Al siguiente año llega a MotoGP en donde ha participado en los proyextos de Ducati, ART y Honda. En 2015 sufría una lesión que arrastraría toda la temporada y en 2016 disputaba el campeonato de WorldSBK. Ahora vuelve a MotoGP junto al Aspar Team.

Al ser preguntado estos días por el cambio en el trazado barcelonés, el checo respondía lo siguiente: “Ayer por la mañana nos fue bastante bien, pero desde entonces nos ha costado un poco más. Por la tarde de hoy, hemos intentado una simulación de carrera. Hemos conseguido buenos tiempos, muy similares, pero necesitamos ir algo más rápidos. He intentado apretar con los neumáticos nuevos y me costaba mejorar mi tiempo, no estamos donde necesitamos. Estudiaremos los datos, veremos si es por el nuevo neumático o por otra cosa”.