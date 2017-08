La seguridad del Red Bull Ring, en duda

Google Plus

El campeonato sigue su gira mundialista habitual con un nuevo doblete en la temporada. Esta semana nos metemos de lleno en el Gran Premio de Austria, en el circuito Red Bull Ring de Spielberg donde las condiciones climatológicas han abierto un gran debate en todo el paddock.

Durante las dos primeras jornadas de entrenamientos y clasificatorios en el trazado austriaco hemos vivido climas de todo tipo: cronometrados en seco, mojado e incluso mixtas. Pero lo que más preocupa a los pilotos son la cantidad de accidentes y caídas ocasionadas a raíz del asfalto mojado, particularmente en las categorías de Moto3 y Moto2.

El causante de tanto revuelo es la nula adherencia del asfalto con agua, destacando la curva 1, a final de recta, donde en la jornada del viernes pudimos presenciar múltiples caídas, incluida la de Álex Márquez que acabó llevando a Danny Kent al suelo.

La razón de este nivel tanto bajo o nulo de la adherencia viene dada por los trozos de goma que dejan los neumáticos de los Fórmula 1. Dichas virutas se vuelven resbaladizas para los pilotos de MotoGP que acaban protagonizando una gran cantidad de caídas.

Los comisarios del Red Bull Ring han estado limpiando esta curva crítica y otros puntos delicados del circuito aunque la situación parece no haber cambiado de manera drámastica. Por ello se ha estado especulando sobre la posibilidad o no de correr el domingo en condiciones de lluvia, aunque en realidad no se esperan condiciones de mojado y la temperatura rondará alrededor de los 20 grados.

La seguridad, punto pendiente

Lo cierto es que la lluvia no ha sido el único tema a tratar este fin de semana. La sesión de seguridad a la que acuden los pilotos cada viernes ha dado para mucho más. Uno de los cambios que ya podremos ver desde este domingo es la reducción del límite de velocidad en el pitlane que pasará a ser de 40km/h (frente a los 60km/h habituales) para evitar nuevos incidentes, como el de la semana pasada entre Aleix Espargaró y Andrea Iannone.

También se ha hablado de cara el futuro. El Red Bull Ring aplicará un tratamiento de chorro de arena al asfalto, eliminando los restos de neumáticos y mejorando el grip en caso de lluvia.

Otro de los temas que siguen pendientes son los muros. Más bien la cercanía de los muros en las escapatorias, asunto que Valentino Rossi y Dani Pedrosa siguen teniendo muy presente. "Ayer estuve dando un paseo y vi dos o tres puntos en los que los muros están demasiado cerca para las velocidades que llevamos ahí", declaraba el piloto del Repsol Honda en rueda de prensa.

"Creo que en un circuito en el que la media y la velocidad punta son tan altas, especialmente a lo largo de toda la vuelta, por desgracia las escapatorias nunca son suficientes, porque es muy difícil", declaraba Valentino. "Creo que hay dos o tres puntos que son un poco peligrosos, pero siendo sincero ahora no recuerdo si los han modificado o no en relación al año pasado".