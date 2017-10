Andrea Dovizioso: "Márquez ha intentado adelantarme de una manera imposible"

Rueda de Prensa del Gran Premio de Catalunya. Foto: Marc González |Vavel España

Andrea Dovizioso se ha llevado hoy una victoria en una batalla cara a cara con Marc Márquez, en la que el piloto de Cervera ha tenido un susto por arriesgar más de la cuenta para conseguir la victoria. Al igual que en Austin la victoria se decidió en la última curva, siendo exactamente el mismo final que en Spielberg.

"Sabía que tenía una oportunidad tras la recta de atrás en la curva 11 pero estaba muy lejos. Ahí era muy fuerte y sólo necesitaba llegar pegado a Marc para pasarle en la frenada. Tanto él como estábamos casi sin neumáticos. Cometió un error y pude atraparle. Hice la curva de 10 perfecta y pude frenar muy fuerte en la siguiente", explico Dovizioso.

Pero si la perseverancia de Andrea es prácticamente infinita la de Marc se lleva la palma, el de Cervera se jugó sus cartas en la curva de entrada a meta donde no hay sitio físico para pasar, pero para Márquez no hay nada imposible.

"En la última curva con Marc es difícil. Intenté cerrarle todas las puertas, pero encontró la manera de probarlo y he sido capaz de salir más rápido. Quedaban dos curvas y yo las hacía bastante lento. Ha intentado adelantarme de una manera en la que era imposible salir rápido", aseguro el italiano.

"En la última vuelta cuando lo he pasado he dicho 'aquí pasará como en Austria', pero tenía miedo de que pudiese bloquearme. He sido capaz de hacer el movimiento justo y no ha podido hacerlo".

Tras esta carrera Desmodovi como le llaman en su equipo, se queda a tan solo 11 puntos del líder, Marc Márquez, y con Viñales a 41 puntos de Marc.

"Estamos trabajando muy bien y somos capaces de estar preparados en el momento adecuado. Phillip Island está claro que no es una pista para nosotros, pero el año pasado hicimos una carrera y fuimos cuartos. Este año somos más competitivos", apuntaba.

"Sabemos cuáles son nuestras cartas. La moto es muy similar a la de pretemporada. No ha habido cambios radicales. Enseguida empezamos bien en los test. Cada fin de semana hay simples ajustes", zanjaba el 2º del mundial.