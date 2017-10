Maverick Viñales: "Estoy satisfecho, me he encontrado como no lo había hecho en todo el fin de semana"

Carrera del Gran Premio de Aragón. Foto: Lucas ADSC | Vavel España

UNA BUENA QP

Maverick llegaba este jueves a Phillip Island, uno de sus circuitos favoritos, con esa motivación extra. Y así lo ha demostrado durante todo el fin de semana, estando muy cerca de sus rivales más fuertes.

Hoy durante toda la qualy Maverick ha demostrado encontrarse en muy buena forma y así ha quedado plasmado, ya que el piloto de Yamaha ha conseguido situarse en una buena segunda posición que le ayudará a luchar mañana por la victoria con Márquez.

“Estoy satisfecho, sobre todo con mi segunda salida a pista en la Q2, me he encontrado como no lo había hecho en todo el fin de semana. Con el neumático que hemos montado me he encontrado con un extra de agarre y eso me hace replantearme y valorar muy detenidamente qué neumático vamos a montar mañana en carrera”, dijo el de Yamaha.

LOS NEUMÁTICOS EL GRAN ENEMIGO DE LOS PILOTOS

Durante varias carreras llevamos viendo a Maverick sufrir porque no encuentra el punto que tenía a principio de temporada, y el problema parece ser siempre el mismo, los neumáticos.

A pesar de ello en este circuito parece que el piloto de Yamaha aquí ha encontrado esa comodidad que tenía en las primeras carreras. Aun así, mañana la elección de los neumáticos será crucial para poder luchar por la victoria.

Sobre este tema también ha hablado Viñales: “Sí que con el blando se puede hacer la carrera, pero habrá que ver cómo funciona el blando con temperatura baja”, valoró aunque Michelin ha desaconsejado la opción del neumático blando.

LA SEGUNDA POSICIÓN, LO MÁXIMO A LO QUE PODIA ASPIRAR HOY

“La verdad es que con dos o tres neumáticos como el segundo que me ha tocado hoy lo hubiera podido intentar. Sobre todo la electrónica tocarla, porque con tanto agarre entonces nos faltaba potencia que tenemos que quitar cuando no tenemos grip. Por eso estoy más convencido y contento porque la moto se ha comportado muy bien cuando hemos tenido ese extra y eso es algo que siempre nos ha faltado, el agarre trasero”. “A ver si mañana tenemos esa calidad en los neumático para poder salir a tope”.

MEJORES PRESTACIONES QUE EN JAPÓN

A parte de que este es uno de los circuitos favoritos para el piloto de Roses, las prestaciones de Yamaha en esta carrera son muy beneficiosas para su moto.

“Me he sentido bien. Tras la caída ayer perdí un poco de confianza, bajó la temperatura y el grip bajó Pero en la Q2 me he sentido muy bien y me ha sorprendido. Pero nos ha faltado electrónica, no estaba tan perfecta como en el test”, de pretemporada. “Hay que trabajar, mejorar en el warm up el ritmo con goma gastada, pero con el paso que hemos dado en la Q2 se puede optar a ganar”, declaraba al acabar la Q2.

LA ESTRATEGIA DE MÁRQUEZ DE CARA A LA CARRERA

El dia ha sido muy opuesto para los pilotos que más opciones tienen de coronarse campeones. Marc ha acabado en una 1ª posición que le permite luchar por la victoria y afianzarse un poco más el liderato por el mundial; por otro lado, Andrea Dovizioso saldrá desde la 11ª posición y le tocará remontar para llegar a los pilotos de cabeza.

Maverick también ha comentado sobre este tema: “Yo creo que Marc saldrá a hacer su carrera, saliendo Dovi el 11 le interesa apretar desde el principio y echar tierra de por medio. Por su puesto él intentará hacer lo mejor para sus intereses. Nos ha costado el ritmo, pero hemos mejorado y vamos a intentar llegar a él. Si el neumático tiene el neumático de hoy en la carrera, podemos estar con él. Lo que será critico serán las últimas vueltas, ya que la temperatura puede bajar mucho”, zanjó el de Yamaha.