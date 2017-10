Andrea Iannone: “Recuerda lo fuerte que eres”

Carrera del Gran Premio de Aragón. Foto: Lucas ADSC | Vavel España.

Este ha sido un gran fin de semana para el piloto de Suzuki. Después de haber recibido montones de críticas por su falta de potencial este año, Andrea ha callado bocas donde mejor sabe hacerlo, en la pista.

Ya en Motegi vimos una gran mejoría por parte de Iannone, quedando cuarto bajo el diluvio de Japón, muchos lo achacaban a la lluvia pero este fin de semana hemos vuelto a ver al Iannone peleón que nos tiene acostumbrados. Tras haber estado luchando durante toda la carrera por el podio con los pilotos punteros, Iannone finalmente acabó en sexta posición.

A pesar de este buen resultado, ‘The Maniac’ como le llaman en su equipo, no se mostraban del todo contento porque se veía con posibilidades de luchar por el podio, pero un problema de agarre en las ultimas vueltas le ha quitado de toda opción al podio.

“Estoy contento por la carrera que he hecho, aunque es una pena no estar en el podio después de una carrera como esta. He podido hacer poco más, lo he dado todo y he rodado al límite. Al final tenía problemas con la goma trasera porque no tenía tracción en las curvas y me pasaban en las rectas", explicaba Iannone.

"Tengo que admitir que Suzuki está haciendo un gran trabajo y estamos reconduciendo muy bien un año muy difícil. Veníamos de una carrera positiva en Japón, donde pude hablar con casi todas las personas que son parte del proyecto y me aseguraron que el año que viene intentarán darme todo lo que necesito".

En el box de Suzuki ya están con la mentalidad puesta en las dos ultimas carreras del año aunque son conscientes de que no son unos circuitos muy favorables para la Suzuki, a pesar de ello tienen la esperanza de seguir en la línea de las dos ultimas carreras. "En cualquier caso estoy satisfecho porque los resultados empiezan a llegar. Esperemos que seamos competitivos en las últimas dos carreras, aunque sobre el papel son pistas muy difíciles. Veremos cómo va".

Después de todas las críticas que ha recibido Iannone toma esta mejoría como la respuesta a todos aquellos que dudaron de él en algún momento. "Después de todo lo que he escuchado sobre mí y sobre la Suzuki, es una gran satisfacción este resultado. Hoy he oído: 'recuerda lo fuerte que eres', pero yo nunca lo he olvidado y he seguido creyendo en mi potencial. He trabajado con la cabeza baja para intentar volver a las posiciones en que debemos estar y me sorprendería que alguien siga con dudas. Ahora tenemos que seguir trabajando bien y arrancar fuertes en Valencia para hacer el 2018 que todo deseamos".

En la carrera de Australia pudimos ver adelantamientos muy agresivos en pista, muchos pilotos han señalado a Iannone como el más agresivo de ese grupo, a lo que Iannone respondió: "Ha sido una bonita carrera. Creo que soy un piloto agresivo, pero limpio. Si hago alguna maniobra en concreto, se magnifica. En Japón, Crutchlow ha tirado a Lorenzo. Si lo hubiese hecho yo se habría estado hablando del tema seis meses, tildándome de asesino que ha matado a diez personas", en tono irónico.