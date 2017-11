Dani Pedrosa se corona en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana

Dani Pedrosa tras la victoria de Jerez. Foto: Lucas ADSC | Vavel España.

Dani Pedrosa finalizó una de sus mejores temporadas en lo más alto del podio, después de una bonita lucha con Johann Zarco, el catalán conseguía su segunda victoria esta temporada en un circuito, que con esta, le ha visto ganar hasta en siete ocasiones. Además, con este primer puesto, Dani conseguía superar en la clasificación del mundial al nueve veces campeón del mundo, Valentino Rossi.

Un viernes muy positivo

Después de algunas carreras en las que las sensaciones de la Honda de Pedrosa no eran muy positivas, los primeros compases en el circuito Ricardo Tormo iban a ser determinantes para trabajar de cara a hacer un buen fin de semana.

Ya desde el viernes, donde el sol lucía, pudimos ver a un Dani Pedrosa cómodo, rodando en tiempos bajos a pesar de que la temperatura de la pista era bastante fría y los neumáticos no llegaban a coger la temperatura necesaria. Sin embargo, a pesar de que las sensaciones eran positivas, esto no se vio reflejado en la tabla de tiempos donde el catalán acabó 10º en la primera tanda de entrenamientos libres a 0.905 milésimas del primer clasificado.

En la segunda tanda de entrenamientos libres, Pedrosa experimentó un cambio importante. Pocos minutos después del inicio de la misma, Dani se colocaba primero con un tiempo de 1'31''346, convirtiéndose así en un eslabón importante para la decisión del mundial. A pesar de haberse mantenido en primera posición durante prácticamente casi toda la sesión, Dani cruzaba meta con la bandera a cuadros en segunda posición a tan solo 0.122 milésimas de Jorge Lorenzo.

Sábado sin muchos cambios

Cheste amanecía soleado con temperaturas altas en el día que se decidirían las poles. Después de un inicio de Gran Premio positivo, las esperanzas del de Castellar del Valles eran muy notables, y esto se vio reflejado desde la primera tanda de entrenamientos libres del sábado donde el de Honda era uno de los primeros en bajar al 1'31''.

Como el viernes cuando las temperaturas empezaron a subir en el circuito, el piloto español dio un paso adelante en el entrenamiento libre 4 quedando tercero a tan solo 0.222 milésimas de su compañero de equipo.

Estas sensaciones también se vieron reflejadas durante la tanda de entrenamientos clasificatorios donde a pesar de no estar en primera línea de parrilla, Dani estuvo luchando por conseguir la mejor posición de cara a la carrera. Finalmente, Pedrosa acabó quinto a poco menos de un segundo del piloto de la pole.

Tras la sesión de clasificación Pedrosa declaró: “En mi último intento de la clasificación perdí algo en el sector 3, pero también me encontré tráfico. De lo contrario, quizá hubiese estado en primera fila”. “Este circuito es un poco revirado y adelantar no es demasiado fácil y el blando te puede dar más agarre al principio, y luego la cosa puede cambiar. Pero al final, lo primero en lo que pensar es el inicio de carrera".

Domingo de coronación

Con la mirada puesta en conseguir su segunda victoria esta temporada, Dani Pedrosa partía desde segunda línea de parrilla. Tras una salida de las que le caracterizan al de Castellar del Valles, Dani se colocó segundo en la primera curva, por detrás de Marc Márquez. Sin embargo, poco duraría esa buena posición y es que un Johann Zarco fuerte y agresivo buscaría la victoria y su primer rival a batir fue Pedrosa.

Pero cuando se creía que todo estaba decidido, tras una salida de pista de Marc Márquez, Pedrosa pareció reaccionar y fue recortando tiempo al líder de la carrera, Johann Zarco. A pocas vueltas del final un Dani Pedrosa con hambre de victoria paso a Johann y se alzó con la que sería su segunda victoria en este campeonato.

Con esta victoria, ya son siete las ocasiones que Dani ha conseguido la victoria en uno de sus circuitos favoritos y gracias a esta primera posición y la quinta de Rossi, el de Honda sobrepasaba al italiano acabando cuarto en la clasificación del mundial.

La alegría del box de Pedrosa era visible y es que tras un año en el que les ha tocado lidiar con un cúmulo de problemas, una victoria es el fruto de todo ese trabajo y así lo quiso expresar el '26' después de acabar la carrera: "Obviamente estoy muy contento porque una victoria es una victoria, y esta fue muy muy dura. La pista no estaba fácil ya que el agarre de delante no era perfecto, y de hecho vimos muchas caídas durante la carrera. Me di cuenta de que la pista tenía un límite, tal vez porque la parte trasera tenía más agarre, lo que empujaba el frente. De todos modos, traté de manejar el agarre delantero, pero luego en las últimas tres vueltas lo di todo para pasar a Johann. Es tan bueno en las curvas, pero finalmente lo pasé en la última vuelta. Estoy tan feliz de haber ganado frente a mi público, y me gustaría dedicar esta victoria a mi familia, amigos, fans y al equipo".