Suzuki Ecstar en los test de Valencia: paso a paso

Foto: Lucas ADSC

Suzuki acabó la temporada 2018 sin la posibilidad de ver a sus dos pilotos en el podio. Andrea Iannone y Álex Rins llegaban este año con un nuevo proyecto lleno de ilusión y trabajo por hacer, aunque la primera parte del campeonato supuso un gran desastre dentro del box azul. Con ayuda de la mejoras, los problemas se fueron solucionando tras el parón de verano, logrando entrar en el Top10 en varios de los últimos grandes premios. Sin ir más allá, en Valencia, Rins pudo ser cuarto -su mejor resultado en la categoría- e Iannone, sexto.

Con la gran temporada de Maverick Viñales en 2016, la marca perdió los privilegios para este año después de haber ganado la carrera de Silverstone y subir algún podio más a su casillero, llegando al total de cuatro. Con la falta de buenos resultados, en el 2018, Suzuki volverá a "la segunda categoría" junto con KTM y Aprilia. La fábrica japonesa tendrá a su disposición un total de 9 motores, en comparación de los 7 de esta temporada. Además, pondrán desarrollar los motores a lo largo de la competición, junto con un número ilimitado de test privados.

Iannone, la voz cantante

El italiano ha sido pieza clave esta temporada para Suzuki. Desde primer momento depositaron toda su confianza en él, siendo el piloto con más experiencia del box después de sus años en Ducati. Con el complicado inicio de campeonato de Rins, Andrea Iannone fue el encargado de elegir el nuevo motor para la competición en el trazado andaluz de Jerez, lo que pareció ser todo un error. Los resultados no fueron para nada los esperados, sin posibilidad de poder pisar el podio a los largo de los 18 grandes premios del año.

A pesar de que el martes ninguno de los dos pilotos no pudo salir a pista debido a un virus intestinal que afectó a medio equipo, el miércoles Andrea Iannone completó un total de 47 vueltas. El italiano se quedó a 8 décimas de distancia del piloto más rápido del test, Marc Márquez. “Rins tiene mucha suerte. Yo hago la moto y él se la encuentra hecha y la disfruta. He hecho mucho trabajo de comparación, pero después, al final, cuando todo el paquete está en su sitio, llega él. Así está bien. Álex tiene mucho talento y va rápido”, sorprendió Iannone con sus palabras hacia su compañero.

Iannone acabó sexto en el GP Valencia/ Foto: Lucas ADSC

Álex Rins, sumando kilómetros

La primera temporada de Rins en MotoGP se ha visto condicionada por las diferentes lesiones en la primera parte, haciéndole perder tiempo para coger la experiencia necesaria en la categoría reina. Los resultados tardaron en llegar, pero tras el parón de verano hemos podido ver la mejor versión del español, consiguiendo sus mejores resultados del año. En Valencia, cruzó la línea de meta en cuarta posición, rozando el podio pero siendo la mejor posición de Álex Rins este 2017.

El miércoles fue una jornada de mucho trabajo en Suzuki. El barcelonés se subió de nuevo a la GSX-RR con unas piezas a probar: la marca japonesa trajo un nuevo motor para intentar solucionar su principal problema de la temporada, y un nuevo chasis. Al final del día, Rins se mostró contento y satisfecho con los cambios. "Hemos probado un motor, que no es el definitivo, con algunas especificaciones nuevas y un nuevo chasis. En las pocas vueltas que rodé pude comprobar que va bien, pero no está claro del todo porque no me encontraba al 100%. Con este motor no voy tan al límite y puedo pilotar un poco más relajado. Desde el principio he podido entrar mejor en la curva, con más estabilidad, y eso me ayuda. Hemos mejorado la tracción, pero sobre todo la frenada. No le encontré ningún punto negativo”, explicó.