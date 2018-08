Los Ravens se imponen a los Bears en el primer juego de la temporada 2018

La sequía por fin terminó y la NFL ha regresado con su primer partido de pretemporada. En esta ocasión, como se ha venido haciendo desde hace años, se disputó el partido del 'Hall of Fame' en el que se rindió homenaje a aquellos jugadores que sobresalieron en la NFL. En este caso, Brian Urlacher y Ray Lewis, dos grandes defensivos provocaron que se jugara el partido entre Bears y Ravens, donde Urlacher hizo maravillas con los Bears; mientras que Lewis fue un líder nato en la defensiva de los Ravens.

Dicho juego aconteció tal como se esperaba, dos equipos que recién acaban de empezar la pretemporada y donde los jugadores titulares no jugaron, por lo que la presencia de los suplentes y de los elementos que se quieren ganar su puesto en el equipo, se vieron un tanto rígidos y sin ritmo tanto a la ofensiva como a la defensiva.

El partido comenzó muy movido con un par de intercepciones. Primero por parte de los Bears para colocarse en la red zone, sin embargo, poco les duraría el gusto porque la aparición de Daniel no fue tan buena debido a que en el momento de lanzar el pase y tras un serie de rebotes, fue interceptado por la defensiva.

Después de un drive sólido, los Chicago Bears realizaron el primer touchdown de la temporada con el pase de seis yardas de Chase Daniel a Michael Burton para darle ventaja a los Bears siete por cero.

Los Ravens contestaron rápidamente y Robert Griffin III compensó su error al lanzar su primer envío de touchdown de cinco yardas con Maxx Williams para igualar la pizarra.

Otra jugada grande apareció instantáneamente cuando el linebacker Correa interceptó una vez más para los Ravens y dejar a su equipo en la red zone, cuestión que no fue desaprovechada y, pese a que la serie solamente duró cuatro jugadas, tomaron ventaja gracias a un field goal de 31 yardas por parte de Kaare Vedvik.

Durante el segundo cuarto ninguna de las dos ofensivas pudo carburar, destacando ambas defensivas que se comportaron a la altura. Cabe resaltar que se dio el debut de Lamar Jackson, primera selección del NFL Draft 2018 por los Baltimore Ravens y que es contemplado como el quarterback a futuro de la franquicia.

Se estrenó Jackson

En el tercer periodo, los Bears habían logrado hilvanar varios first downs consecutivos hasta que llegó el fumble de White recuperado por Baltimore para que, Lamar Jackson desde la formación escopeta, encontrara al tight end Hayden Hurst en el envío de ocho yardas, ampliando el marcador 17-7.

En la siguiente serie, la suerte no fue la misma para Lamar Jackson quien sufrió su primera intercepción como profesional cuando lanzó el ovoide a la banda, pero en el caminó se anticipó Grant para realizar la intercepción, sin embargo, cuando ya se encontraban en territorio rival, de nueva cuenta Correa propició el fumble que terminó por recuperar Baltimore.

En el último cuarto, los Bears retornaron a la red zone y en tres jugadas dentro de la yarda 10 no fueron capaces de llegar a al zona prometida, por lo que se tuvieron que conformar con un field goal de 22 yardas para acortar la ventaja 17-10.

Los Bears apretaron el juego y consiguieron la anotación de 20 yardas, no obstante, fue revisada y cambiada porque el wide receiver había hecho down yardas antes. Debido a ello, se la jugaron en 4&5 para realizar el first down que convertirían y, a la postre, Bray conectó con Tanner Gentry en pase de 10 yardas para acercarse 17-16, ya que la conversión de dos puntos no fue exitosa.

La próxima semana comenzará la actividad de todos los equipos en la semana 1 de la pretemporada, por lo que los Chicago Bears visitarán el jueves a los Cincinnati Bengals (otro equipo de la AFC Norte); mientras que los Ravens retornarán a casa para medirse ante Los Angeles Rams.