Top cinco TE en lo que va de la NFL 2017/18

El receptor cerrado o tight end, quizás sea la posición más infravalorada de la ofensiva del futbol americano. Situado detrás de la gran fama de los wide receivers o de los runningbacks, a menudo no se tiene en cuenta lo importante y la gran baza que supone tener un jugador de estas características.

Ya en la Week 6 de la NFL, tanto los equipos como los jugadores han dejado claro sus intenciones que han quedado reflejadas no solo en las estadísticas sino también en el campo. Cinco semanas han sido más que suficiente para saber qué jugadores, en cualquier posición ofensiva, son los partícipes de las victorias de sus equipos.

5º: Delaine Walker, Tennessee Titans

En su 12ª temporada en la NFL, el veterano jugador sigue siendo una de las claves en el ataque de los Titans y un objetivo a confiar para Marcus Mariota. Con 21 recepciones para 244 yardas, la media de Walker (11.6) es una de las más altas aunque su media de yardas por partido es algo mejorable con 38.8.

No obstante, la eficacia de Walker y por el cual el ataque de Mularkey acude a el es por su habilidad de conseguir primeros downs, el mejor de la liga para cualquier TE, con un 76.2% de las 16 que ha conseguido.

4º: Jason Witten, Dallas Cowboys

Un habitual de este ranking es el futuro Hall Of Famer, Jason Witten, quien en su 15ª vuelve ser crucial para el equipo de los Cowboys. A parte de ser uno de los rostros más reconocidos de la franquicia, el rol de Witten es clave para los de Dallas que sin él no tendrían las dos victorias de su 2-3 record.

Las estadísticas de Witten no son muy llamativas con una media poco impresionable de 8.5 yardas con 27 recepciones para 229 yardas además de tener tan solo una recepción de más de 20 yardas. No obstante, y a pesar de sus estadísticas poco llamativas, figura en la tercera posición de la clasificación general de la NFL.

En el campo, Witten en ocasiones ha llevado en sus espaldas a los Cowboys, jugando como el veterano que es, realizando recepciones en los momentos clave y siendo el jugador que siempre ha sido.

3º: Rob Gronkowski, New England Patriots

No sorprende que Gronkowski figure en este ranking, o en cualquiera, quizás lo que más sorprende sea que no esté en lo más alto. Sin embargo, no es nada nuevo que las lesiones hayan perseguido fuera o dentro del campo a una de las claves ofensivas de un equipo con tantas bazas.

A pesar de poseer numerosas opciones en ataque y contar con un receptor cerrado más que decente con Dwayne Allen, Rob Gronkowski ha sido uno de los favoritos para Tom Brady, y este ha sabido responder.

El número 87 de New England posee la mejor media de cualquier otro TE de la liga, con 15.9 yardas por recepción y 79.5 por juego, lo que demuestra su gran habilidad física para desmarcarse. Además, no suele ser fácil que un receptor cerrado obtenga recepciones de más de 40 yardas algo que Gronkowski ha repetido en dos ocasiones con 53 yardas aparte de más de cuatro recepciones de más de 20 yardas.

Otra de las estadísticas que avalan a este jugador como uno de los mejores es su eficacia para conseguir el primer down, tras Delaine Walker, el mejor de la NFL por posición con un 75% de sus recepciones.

2º: Travis Kelce, Kansas City Chiefs

La sensación de los Chiefs, tanto por su juego como por las redes sociales, Travis Kelce ha sido uno de los mejores TE de la liga sin discusión. En cada partido ha demostrado su dominio en el campo con una de las mejores proporciones con 70.6 yardas por partido. A demás, es el segundo receptor cerrado con más yardas con un total de 353, que han servido para que los Chiefs hayan sido tan exitosos en sus partidos.

Algo que no figura en las estadísticas es el papel activo que ha realizado este jugador en la ofensiva que como receptor cerrado ha permitido a Alex Smith y al resto del backfield hacer su trabajo. En su quinto año, el rol de Kelce ha ido en aumento y ha sabido muy bien mantener la presión, literalmente, ya que es de los pocos TE que aún no ha perdido el balón con ningún fumble.

Otra de las razones por las que el jugador de los Kansas ocupa esta posición es su gran facilidad para conseguir recepciones de más de 20 yardas, que con 6 se sitúa como el que más, empatado por Ed Dickison de los Panthers. No solo eso sino que las veces que Travis Kelce ha conseguido un primer down, 17, es también de las mejores de la NFL, solo por detrás de las 22 que ha conseguido el jugador que ocupa el número de este ranking.

1º: Zach Ertz, Philadelphia Eagles

El jugador de los Eagles representa todo lo que un TE debería ser y hacer. Ha sido el receptor cerrado más importante de la liga debido a la increíble relación que posee con su quarterback, Carson Wentz, que ha acudido a él en 34 ocasiones. Algo con lo que Ertz ha repondido con más de 405 yardas, 50 yardas más que cualquier otro jugador de su posición.

Ertz ha sido la clave para el ataque de los Eagles, que tras los Chiefs, poseen uno de los mejores records con cinco victorias y tan solo una derrota. Parte de este éxito se debe a este jugador. Con un total de 4 touchdowns ningún TE ha anotado más que el en lo que llevamos de temporada, además con 3 recepciones de más de 20 yardas y una de más de 40 Ertz ha demostrado sus cualidades como receptor abierto.

Lo que más sorprende de este jugador no es su posición en el ranking, sino que durante años Ertz ha sido bastante infravalorado por la NFL, algo que quizás se veía ensombrecido por su equipo, los Philadelphia Eagles, un equipo que ha tenido sus estragos para ganar tras la era Michael Vick. Pero con Carson Wentz, con tintes en su juego del propio Vick, el mayor benificiado es Ertz que ha respondido con su productividad.