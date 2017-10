Inicio prometedor de Minnesota

Google Plus

Foto: Minnesota Vikings

A principios de temporada, si bien los Vikings iban a dar pelea por alcanzar un boleto para los playoffs, era muy difícil imaginar que después de siete semanas serían los líderes en su división y segundos en la Conferencia Nacional, y no porque no sean un equipo de calidad, sino que las lesiones han invadido al cuadro de Minnesota; a pesar de ello, han mantenido el equilibrio para conseguir importantes victorias.

La campaña pasada Minnesota llevaba el mismo récord que hoy en día, pero el equipo se vino abajo y culminó la temporada con ocho ganados y el mismo número de perdidos. Actualmente luce el panorama distinto: con los Packers sin Rodgers, Detroit con altibajos y Chicago en proceso de reconstrucción, los Vikings pueden tener la mesa servida para ser campeones divisionales.

En la semana uno, Minnesota no tuvo problema en vencer a los New Orleans Saints, pero perderían a Sam Bradford por una lesión en la rodilla y para reemplazarlo llegaría Case Keenum. En el siguiente juego contra los Steelers, no lograron en todo el partido establecer el ataque, pero conforme han transcurrido los juegos el quarterback ha sabido llevar a la ofensiva que, sin números extraordinarios, apenas ha lanzado dos intercepciones a cambio de cinco touchdowns.

Además, cabe señalar que Bridgewater está ausente desde la temporada pasada y no logra sanar para regresar al terreno de juego, por lo que en teoría el primer y segundo quarterback están fuera, para dejarle el lugar a Keenum.

El poder del ataque terrestre

El arma principal ha sido el juego por tierra, en las primeras semanas encabezado por el novato Cook el cual consiguió 354 yardas, hasta que una lesión contra los Detroit Lions lo marginó del campo. Para sustituirlo, Murray y McKinoon empezaron a tener mayores acarreos a comparación de principios de la temporada, y juntos ya suman 447 yardas, elemento que le proporciona a Keenum no cargar con el peso completo de la ofensiva.

Esto provoca que, hasta el momento, los Vikings sean el séptimo ataque terrestre de la liga y novenos en el juego aéreo, dando como resultado un gran inicio de campaña y si derrotan a los Browns el próximo enfrentamiento, conseguirán su mejor arranque en las últimas 10 temporadas.

No sólo el buen inicio proviene del juego ofensivo, puesto que los Vikings son la defensa número 10 de la liga, recibiendo 17 puntos por partido y han recuperado el ovoide en ocho ocasiones, siete producto de intercepciones.

La última vez que los Vikings clasificaron a playoffs fue en el 2015, con récord de 11 ganados y cinco perdidos al proclamarse campeones divisionales; cuestión que no suena tan descabellada pensar que pudiera repetirse concluida esta temporada regular.