Bortles busca emular a Eli Manning

Bortles se prepara para lanzar. Fuente: NFL

Blake Bortles es considerado un QB mediocre debido a que sus números son más bien malos y las sensaciones peores, acusado constantemente de inflarlos en los minutos de la basura e incapaz de generar juego. Pero la realidad es que en esta temporada el jugador ha recuperado algo el nivel y que más allá de impresión para la grada, sus números no son tan malos y más si los comparamos con los primeros años del único QB que ha arrebatado una Superbowl a los Patriots.

Y es que Bortles tiene mejores cifras que Manning en sus cuatro primeros años, los cuales acabaron con Eli derrotando a los invictos Patriots en una Superbowl histórica. En esos cuatro años Eli solo consiguió un 54,7% de pases completos mientras que Bortles tiene un 59,1%. En cuanto a yardas por partido Eli no conseguía llegar a las doscientas yardas mientras que Blake llega a las doscientas cuarenta. Por el lado de las intercepciones es cierto que ambos tienen la misma, sesenta y cuatro, pero el jugador de los Jaguars ha conseguido 90 TD por 77 de Eli.

Todo esto no significa en ningún caso que Bortles sea superior a aquel Manning pero sí que es tremendamente criticado a pesar de su buen año. Ante la pregunta de si es la peor figura del ataque Jaguars es evidente que es cierto, pero eso no implica que si sigue trabajando a este nivel pueda ser capaz de ganar. Especialmente en caso de que no pierda la posesión con intercepciones absurdas o fumbles.

Además con un Fournette tocado va a ser más necesario que nunca que Blake mantenga la cabeza fría y juegue igual de bien que como lo hizo frente a Steelers. Para ello es cierto que se enfrenta a una defensa bastante simple ya que los Patriots no están destacando este año en esta labor, a pesar de que está mejorando cada semana un poco, algo propio siempre de los equipos de Bill Belichick.

Pero al final lo más importante es permitir a la defensa descansar mucho tiempo para que pueda ser tan dominante como se espera. Exactamente igual que los Giants hicieron en 2007 y 2011, una defensa ultra dominante que puede maniatar por completo a Brady y un ataque con lo justito para poder mantenerse en el partido. No son los Giants de Coughlin, son los Jaguars de Marrone pero ambos están dispuestos a jugar de forma muy similar y eso puede provocar un gran problema para Brady.