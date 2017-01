¿Debe volver el WJC al formato antiguo?

Google Plus

La pésima asistencia hace plantearse un cambio de rumbo del torneo | Foto: news.nationalpost.com/

Una vez terminado el World Junior Championship se pasa a analizar lo que ha sido el torneo en cuanto a números. La asistencia ha sido muy inferior a otros años. ¿Las causas? Por un lado hay quien apunta a la falta de competitividad y calidad de algunos equipos. Por otro, que este año a diferencia de los anteriores con Connor McDavid y Jack Eichel en 2015 o Auston Matthews y Patrik Laine en 2016, no ha habido un duelo, ni una “camada” top de jugadores a observar aunque jugadores interesantes para el draft sí. Otro detalle a tener en cuenta es que en ocho de las últimas 11 ediciones, el torneo se ha disputado en Canadá o en ciudades limítrofes con el país de la hoja de arce. Esto hace que los números se resientan, más teniendo en cuenta que la NHL continúa su curso. El registro de asistencia en Europa siempre ha sido mucho mejor, por lo que habría que plantearse la realización de este en el viejo continente o al menos con más frecuencia.

8 de las últimas 11 ediciones, el torneo se ha disputado en Canadá o EEUU El gran número de equipos y la falta de calidad y competitividad de alguno de ellos hacen que la ronda preliminar no sea todo lo atractiva que debiera ser. Prácticamente y salvo contadas sorpresas (una de ellas la no clasificación este año de Finlandia) los que pasarán a la ronda de cuartos de final están casi asegurado, solo falta saber en qué orden y que cruces habrá. En el partido de fase de grupos que enfrentó a Canadá frente a Eslovaquia, cada voluntario recibió dos entradas gratis para el partido pero aun así había más de 6.000 asientos vacíos. En cuartos de final Canadá ante la República Checa atrajo a sólo 10.215 aficionados (la mitad de la capacidad de la arena), mientras que 13.456 aficionados acudieron a ver la semifinal de Canadá contra Suecia. Si estos fueron los números para ver a los anfitriones, para los partidos en los que no jugaron ninguno de los dos conjuntos americanos la asistencia fue lamentable.

Teniendo en cuenta el formato que el WJC tenía antes de 1996, muchos se inclinan por la vuelta de esta estructura de torneo. Hasta 1996 el campeonato se disputaba entre los 8 mejores equipos que componían la División Top del panorama mundial. Estos ocho conjuntos se enfrentarían entre sí como si de una liga se tratase. Los tres primeros obtendrían las medallas mientras que el último sería quien descendería. La parte positiva de este formato es que todos (o casi todos) los partidos tendrán mucho en juego. Hay que tener en cuenta que actualmente muchos encuentros de la fase de grupos o por el tercer y cuarto puesto carecen para muchos aficionados de interés.

En 2018, Buffalo acogerá el torneo... de nuevo en Norteamérica Muchos de los scouts y expertos que han opinado sobre el tema comentaban que con el antiguo formato se mantendrían prácticamente el número de partidos. Actualmente se juegan 31 (siendo 3 de ellos por el descenso) mientras que con el antiguo formato serían 28 encuentros (7 partidos cada conjunto). La diferencia sería que en todos los encuentros estarían involucradas las mejores selecciones, por lo que los partidos podrían despertar un mayor interés.

De mantener el actual modo de torneo, es posible que el interés por el torneo siga decayendo. Los mejores jugadores seleccionables de los drafts están en las selecciones más potentes y que sean estas las que disputen el campeonato beneficiaría al espectáculo. El próximo año se celebrará en Buffalo, nuevamente en Norteamérica, algo que seguirá sin beneficiar a este gran campeonato que poco a poco parece estar muriéndose.