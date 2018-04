Previa de la jornada NBA: Minnesota y Denver se la juegan

Cada vez queda menos para llegar al momento decisivo del año, los playoffs. La conferencia Este ya tiene a todos sus candidatos clasificados matemáticamente, y solamente le queda definir en qué posiciones, mientras que en la conferencia Oeste hay varios equipos que se la jugarán hasta el final de temporada.

Golden State Warriors - Indiana Pacers

A principios de temporada se hubiera dicho que este duelo estaba muy desequilibrado, pero a día de hoy, ambos equipos tienen cosas que demostrar. Los Warriors, que con récord de 57-21 parecen haber perdido ya el título de primero de su conferencia, tienen que calibrar de nuevo el equipo tras la plaga de lesiones, para tratar de llegar con el mejor ritmo y estilo de juego posible a la postemporada. Por su parte, los Pacers van 46-32, a tan solo dos victorias del cuarto puesto que da acceso al factor cancha.

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers

Partido para definir las medianías de la confencia Este. Los Cavaliers ya están empatados a victorias (48-30) con los Sixers, y tratarán de ganar para mantener su puesto como tercero del Este. Además, aun siguen experimentando con una rotación que no está clara de cara a playoffs, y que deberían definir lo más pronto posible para tratar que no todo dependa de LeBron. Por su parte, los Wizards están con 42-36, y querrán subir en la clasificación todo lo posible para evitar los rivales más duros del Este. Vienen de perder dos partidos seguidos, con John Wall recuperado de su lesión pero aún tratando de coger el ritmo.

Portland Trail Blazers - Houston Rockets

Los Rockets van a toda máquina, y parecen incapaces de bajar el ritmo. llevan ya 63 victorias, y tienen prácticamente asegurado el liderato de su conferencia, pero van a seguir peleando. Por un lado, porque están haciendo la mejor marca de sus historia, y querrán dejarla lo más alta posible, y por el otro, porque están en la inercia de ganar y ganar y no pueden parar. Enfrente tendrán a unos serios Blazers, que están en el puesto tres de su conferencia, y que no son un rival nada fácil de batir. La franquicia de Portland llega con un 48-30, y en un buen estado de forma, a pesar de que perdieran en su último partido.

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks

Uno de los partidos con menos trascendencia de esta noche. A pesar de que los Nets no necesitan perder partidos (no poseen su propia ronda del draft) no tienen un gran equipo, y además no están en un buen momento de forma, solamente han ganado cuatro de sus últimos 10 partidos (25-53). Por el otro lado, los Bucks respiran más tranquilos, puesto que la derrota de la pasada madrugada de los Pistons les coloca definitivamente en playoffs, y quizá aprovechen para descansar a algunas de sus estrellas, a las que se les está haciendo larga la temporada, en la que llevan un 42-36.

Utah Jazz - Los Angeles Clippers

Uno de los dos partidos clave de esta jornada. Los Jazz vienen en una racha muy buena que les ha permitido pasar de los puestos de fuera de la postemporada a figurar actualmente como cuartos de conferencia. Vienen con siete victorias en los últimos diez partidos, y esta noche tienen la oportunidad de pelear para alejar aun más a los Clippers y afianzarse con uno de esos puestos que esta temporada están tan peleados en la conferencia Oeste. Por el otro lado, los Clippers están con un récord de 42-36, y deben ganar si quieren mantener sus opciones de clasificarse para los playoffs, tras haber ganado a los Spurs hace dos días.

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets

Este es el gran partido de la jornada. O al menos el que a priori tiene más en juego. Los Timberwolves están octavos de la conferencia, y a sólo un partido de ellos los Nuggets ostentan el noveno puesto. Esto quiere decir que el equipo de Denver hoy se juega gran parte de sus aspiraciones a playoffs. Los Nuggets parecían equipo de postemporada este año, sin embargo, en este último mes de competición especialmente, se metieron en un lío con un par de derrotas que no debían haber sucedido,y quedaron fuera del octavo puesto. Sin embargo los Timberwolves son mucho menos peligrosos si no tienen a Jimmy Butler, y también están teniendo serios problemas para ganar, y se están metiendo en problemas. La temporada de ambos equipos tiene un punto clave en este partido, donde tienen que tomárselo como una final, pues se juegan mucho los dos equipos.