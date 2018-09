Nadal dice basta y Del Potro jugará su segunda final

Siendo el décimo octavo enfrentamiento entre ambos en la historia (Nadal lidera la serie por 12-5, en donde se destacan la victoria de Nadal en la final de la Copa Davis 2011 por 1-6 6-4 6-1 7-6, la semifinal qué Del Potro ganó en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 5-7 6-4 7-6, el partido también en semis del US Open 2009 en el cual resultó ganador el argentino por 6-2 6-2 6-2 y el duelo del año pasado en la misma instancia de este Grand Slam en el que Nadal clasificó a la final 4-6 6-0 6-3 6-2) Nadal y Del Potro irán en busca del tan ansiado pase a la final del US Open 2018. Además de que éste será el tercer partido consecutivo que disputarán Rafael Nadal y Juan Martín del Potro en un Grand Slam ya que se enfrentaron en las semifinales del US Open 2017 y de Roland Garros 2018, y en los cuartos de final de Wimbledon 2018. El español ganó los tres partidos en cuatro, tres y cinco sets, respectivamente.

Para llegar a su tercera semifinal en este torneo e intentar ganarla por segunda vez en su carrera, Juan Martín tuvo que vencer al estadounidense Donald Young 6-0 6-3 6-4, al también local Denis Kudla 6-3 6-1 7-6, al español Fernando Verdasco 7-5 7-6 6-3, al croata Borna Coric 6-4 6-3 6-1 y al estadounidense John Isner 6-7 6-3 7-6 6-2. Nadal por su lado, que está disputando su sexta semifinal y busca acceder a su cuarta final del US Open, derrotó al español David Ferrer (6-3 3-4 tras retiro por lesión por parte de David), al canadiense Vasek Pospisil 6-3 6-4 6-2, al ruso Karen Kachanov 5-7 7-5 7-6 7-6, al georgiano Nikoloz Basilashvili 6-3 6-3 6-7 6-4 y al austríaco Dominic Thiem por 0-6 6-4 7-5 6-7 7-6 en un partido maratónico de casi cinco horas.

El tie break decide la ventaja

Con la Pista Arthur Ashe a más no poder de fanáticos esperando por este duelo y luego de que se disputara la final de dobles masculinos (la pareja estadounidense compuesta por Jack Sock-Mike Bryan derrotó a la dupla del brasilero Marcelo Melo y del polaco Lukasz Kubot por 6-3 6-1) Rafael Nadal y Juan Martín Del Potro estaban listos para dar comienzo al partido y decidir al primer finalista del último Grand Slam del año. Nadal iniciaría al servicio y tras dejar sus dos primeras bolas en la red (0-30) conseguiría anotar su primer punto en la semifinal (15-30) pero Del Potro exigiría a su rival y usaría su segundo break point para rápidamente ponerse arriba por 1-0. Para sorpresa del argentino, Nadal le devolvería el favor y empataría sin dejar que Del Potro se escapara en el marcador (1-1). Tras un quiebre en contra y uno a favor, Nadal lograría sostener su servicio y se iría al cambio de lado estando en ventaja por 2-1. Del Potro haría lo mismo que su rival (evitar la caída del saque) para empatar en 2-2 pero al siguiente game un error del argentino haría que Nadal se metiera más en la cancha y éste realizaría una volea para continuar mandando en el primer set (3-2). El español estaría cerca de volver a tener una oportunidad de quiebre a su favor, pero Juan Martín levantaría ese 0-30 y con un revés paralelo que entraría por poco pondría en tablas al marcador (3-3).

Del Potro lucha por el primer set. Imagen-Zimbio

Firme a la hora de sacar y gracias a un winner de drive por parte de Nadal, el español realizaría un game perfecto (40-0) y seguiría ganando el primer set (4-3). Tras vendarse debajo de la rodilla derecha para que no se le mueva la rótula y le haga daño, Nadal no sería capaz de mantener su 15-0 a favor y Del Potro le daría la vuelta al juego para empatar por tercera vez en el encuentro (4-4). Como si de un deja vu se tratara, el oriundo de Tandil levantaría un 0-15 y utilizaría su tercer break point del partido para darle la vuelta al set (5-4). Con la responsabilidad de servir para ir a por el primer set, Juan Martín tendría dos set points pero las tres pelotas que dejaría en la red le usurparían la oportunidad de quedarse con el primer set y le daría a Nadal su segundo quiebre junto a la igualdad en 5-5. Con un terrible winner de drive, Rafael haría su segundo game perfecto (40-0) y volvería a tomar el mando de la semifinal (6-5). Al servicio para mandar la definición a la muerte súbita, Del Potro sí aguantaría la remontada del manacorí y empatando en 6-6 impondría la realización del tie break. El argentino comenzaría quebrando a Nadal para el 1-0 y Rafael imitaría a su rival para evitar un posible 3-0 (Del Potro había estado 2-0 con su primer turno de saque, 2-1 Nadal). Juan Martín le devolvería el favor al español (3-1), Nadal ganaría un saque (3-2) y el argentino continuaría con su camino al posible primer set (4-2). Luego de que le extendieran la ventaja a 5-2, Nadal achicaría en 5-3 y Del Potro cosecharía su tercer set point del encuentro (6-3). Tras fallar el primer servicio, el argentino pondría en problemas al español y éste dejaría la pelota en la red ocasionando que el primer set se quedara en el bolsillo de Juan Martín por 7-6 (7-3 el tie break).

La rodilla dijo no puedo más

Con una hora de juego ya disputada, Nadal y Del Potro darían comienzo al segundo set para seguir dejando todo en la pista y dar un gran espectáculo en el Arthur Ashe. Iniciaría al servicio Juan Martín y tras salir de un 40-40 se quedaría con el primer game del segundo set (1-0). El argentino tendría dos situaciones de quiebre pero la voluntad de Nadal haría que Del Potro fallara y el español empataría rápidamente evitando la caída de su saque (1-1). Con un ace, Juan Martín ganaría por primera vez un game sin ceder puntos (40-0) y volvería a estar por delante en el set (2-1). Del Potro conseguiría quebrar tras que Nadal defendiera dos break points (3-1) y el argentino confirmaría el quiebre para seguir lastimando en puntos y psicológicamente a Rafael (4-1). En uno de los juegos más largos del duelo, Nadal salvaría dos break points por parte del argentino y ganaría un juego luego de haber perdido tres seguidos (4-2).

Nadal sufre y no da más. Imagen-Zimbio

Del Potro con firmeza en su saque y aprovechando el dolor en la rodilla derecha de Rafael, asestaría un juego más a su cuenta (5-2) y pondría al español en situación de servir para seguir vivo en el segundo set. El español lucharía hasta el final pero al ver que Del Potro se llevaría el segundo set por 6-2, decidiría retirarse y cederle el pase a la final al tandilense. De esta manera, tras dos horas con cinco minutos, Juan Martín Del Potro se clasificó a la final del US Open y espera por el ganador del encuentro entre el japonés Kei Nishikori y el serbio Novak Djokovic. Con esta victoria, Del Potro accede a su segunda final de un Grand Slam (segunda también en Estados Unidos) y buscará repetir lo realizado en el 2009 cuando venció al suizo Roger Federer 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2 y se proclamó campeón en el Arthur Ashe.