Alexander Zverev: “Estoy tremendamente orgulloso de este momento”.

Tremenda semana del alemán Alexander Zverev, primero en semifinales se sacó de encima en semifinales al suizo Roger Federer y este domingo consiguió coronarse como gran maestro al ganarle al número uno del mundo el serbio Novak Djokovic. Por ello el alemán hizo frente a este hito: “En la celebración me he caído de rodillas, así que sí, me duelen las rodillas. Es algo asombroso haber ganado este título, vencer a dos jugadores como Federer en semifinales y Djokovic en la final, esto significa mucho para mí. Estoy tremendamente orgulloso de este momento”.

La mejor semana de su vida. Imagen:@ATPTour

Tras un año en el que no había comenzado de mejor manera, donde el alemán no encontraba el rumbo algo que lo había alejado de su ex entrenador Ferrero, encontró el norte con Lendl quien parece haberle bajado un cambio a sus revoluciones y eso se le notó en sus declaraciones: “¿Lendl? Nada, apenas ha contribuido en esta victoria, me estuvo hablando de golf antes del partido. Qué va, estoy bromeando”.

Y esta puede ser una de las claves de este logro, el chico de 21 años hoy venció a un casi imbatible Novak Djokovic, quien ya lo había vencido en la fase previa y que en semifinales había destrozado al sudafricano Anderson, por ello Alexander casi sollozando indicó: "Estoy muy emocionado. Es lo más importante que he ganado en mi vida".

Un maestro entre grandes maestros. Imagen: @ATPTour

Después repartió agradecimientos a todo el equipo del torneo y al público: "Quiero dar las gracias también al público, que pese a lo que pasó ayer ha demostrado amor por este deporte y es un placer jugar enfrente de ellos y a los recogepelotas, que hacen un trabajo fantástico”.

También no faltaron tampoco las bromas, con Djokovic y con su padre: "Quiero felicitar a Novak por su segundo semestre de la temporada. Afortunadamente hoy no has podido continuar eso ante mí (risas). Todo el mundo que ha jugado con él y le conoce sabe qué clase de persona es y que se puede hablar con él. Extiendo mi felicitación al equipo de Novak, que obviamente es parte muy importante de su regreso. Respecto a mi equipo, tengo a mi padre que seguramente es el mejor entrenador del mundo, de tenis y de la vida, y que se va a tirar llorando todo el próximo año (risas)".

Zverev además hizo parte a otros de los jugadores de la Nueva Generación que vencieron a Djokovic, el prácticamente invencible del 2018: “Los datos están ahí. Novak perdió ante Khachanov en París y ante Tsitsipas en Toronto. Me alegra ver que la nueva generación está llegando poco a poco. No te puedo decir si seré el futuro líder del tenis, esa es una pregunta muy profunda en este momento, no creo que deba ser yo el que responda a esta pregunta, no estoy capacitado. Yo me siento genial, pero el futuro todavía tiene muchos años por delante y cualquier cosa puede pasar. Lo que sí tengo claro es que haré todo lo posible para estar en la cima, para ello tendré que vencer a los mejores en los grandes torneos”.

Todo es felicidad en el joven germano, por ello al recibir la botella de champán, Zverev hizo gala de un gran sentido del humor. El alemán todavía estaba con su speech y dijo: "Aún no había terminado, pero gracias por el champán ¡No me iba a emborrachar todavía!".

Desde el lunes será el "primero de los normales", arriba de el en el ranking estarán Nole, Rafa y Roger. Este título de Maestro puede hacerlo madurar y que el año que viene sea su año, por ello cuando asumió las declaraciones del número uno del Mundo el joven germano indico: “¿Novak dijo que puedo acabar ganando más títulos que él? Jesús, ¡no! Eso es demasiado. Ahora solo pienso en disfrutar de las vacaciones, creo que me voy a ir a Dubai y también a las Maldivas”.