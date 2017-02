¡Paciencia y firmeza!

Harold River sigue trabajando arduamente para cambiar el panorama del inicio de temporada. Foto: Tv Búcarlos Play

Lamentablemente los procesos deportivos no siempre empiezan de la mejor manera y como el hincha anhela. Atlético Bucaramanga no es ajeno a lo anterior, desde que llegó Harold Rivera, el equipo no se le ha visto una idea clara de juego, los cambios no han sido los necesarios y los resultados por la Liga Águila dejan un saldo de dos derrotas, 0-1 contra Nacional y 3-0 contra Millonarios, y una victoria 1-2 contra Alianza Petrolera.

Más allá de los resultados, los hinchas han criticado de manera desbordada el inicio de campaña del equipo ‘leopardo’, pero deben entender que el proceso deportivo con el nuevo director técnico Harold Rivera, apenas está iniciando. Él necesita tiempo para conocer a los jugadores, después para formar la idea de juego que quiere con Atlético Bucaramanga, y así seguramente se verá mejor el equipo.

Asimismo, los hinchas deben aprender a criticar, no hacerlo de manera personal, intentar construir y no destruir, pues eso también ayuda mucho a que el cuerpo técnico tenga más confianza en la labor que está haciendo en el equipo ‘leopardo’. Se entiende de antemano la preocupación, porque el semestre pasado todo iba bien, pero hay que dar tiempo para que las cosas empiecen a funcionar.

Así que por favor, si van a criticar, háganlo de manera constructiva, eso sí, sigan apoyando al equipo, porque en estos momentos es cuando más lo necesita. No se desgasten reprochando lo malos resultados, tengan en cuenta que es un proceso deportivo nuevo y que necesita tiempo para que dé frutos.

El mismo director técnico sabe y es consciente de la situación del descenso y de la buena campaña que hizo su colega Flabio Torres. Y seguramente está trabajando para conseguir buenos resultados con su estilo e idea de juego.