Resultado Paraguay - Perú 2014 (2-1)

¡Final del Partido! ¡Ganó Paraguay! Entretenido por momentos y aburrido por otros, así fue el encuentro que disputaron paraguayos y peruanos en Luque. Los locales desplegaron un buen juego basado en combinaciones de pases hasta 3/4 de cancha, pero no fueron certeros en zona de gol, gracias a los goles de Romero y González en el final pudieron hacerse de la victoria. Por su parte Perú no fue profundo en sus ataques y le costó hacerse dueño de la mitad del campo, con el gol de Guerrero pareció que venía el segundo pero no aprovecharon el momento y terminaron perdiendo el encuentro. En cuatro días los visitantes tendrán su revancha en Lima.

92' ¡Goooooooooooooooooool Paraguay! ¡González le da la victoria al local!

90' ¡Penal para Paraguay! ¡Yuntun es expulsado por pararla con la mano en la línea.

89' ¡Gallese salvó a Perú! Romero desperdició lo que era el segundo tanto del partido.

87' El nivel del partido bajo ampliamente y el empate parece persistir en Luque.

76' De ida y vuelta se puso el partido, gracias a los dos goles ambos equipos se la juegan por la victoria. Entretenidos minutos tendremos hasta el final.

74' ¡Goooooooooooooooooooooooool de Perú! ¡Paolo Guerrero pone las tablas en el marcador! Gran desborde de los cruzados que termina en la cabeza del goleador, quien no perdonó y empató el partido.

69' ¡Goooooooooooooooooool de Paraguay! ¡Gol de Romero! Buen remate del mediocampista paraguayo que rebota en un defensa de Perú y el balón se le termina colando a Gallese.

64' ¡Gallese! Gran desborde de Moreira que concluye en un busca pies para Ortíz, pero el arquero de Perú contuvo el balón y le negó el gol a Paraguay.

63' El conjunto local va decidido por la victoria, mucha presión en ataque y un buen juego de pases hace que cada vez se acerquen más a arco defendido por Gallese. La contra de Perú puede ser vital, recién estuvo muy cerca de anotar.

55' Paraguay baja las revoluciones del partido con un buen manejo del balón. De contra Perú puede llegar al primero.

51' Las combinaciones entre Da Silva y Guerrero son lo peligroso que tiene Perú en ataque. Paraguay no puede imponer su juego y pierde terreno en el campo.

49' Buena contra de Paraguay que termina siendo cortada por Callens, quien recibe la tarjeta amarilla.

¡Comienza el segundo tiempo en Paraguay!

¡Final de la primera parte! Paraguay y Perú no se sacaron ventajas en Luque al término de los 45 minutos iniciales. Enseguida regresamos con más fútbol .

45' ¡Gómez! Casi convierte de chilena el central, cerca estuvo del primero el conjunto paraguayo.

39' Buena jugada de Perú que termina en las manos de Justo Villar. El equipo cruzado termina en mejores condiciones los primeros 45 minutos.

33' Demasiadas imprecisiones de ambos equipos una vez que llegan a 3/4 de cancha. El partido baja su intensidad y el gol parece estar lejos, esperemos que no sea así.

28' Sin muchas ocasiones ambos equipos se pelean por obtener el dominio de la mitad del terreno. La verticalidad por las bandas de Perú incomoda a Paraguay, mientras que a base de toques los locales intentan llegar rápidamente al arco peruano.

22' Muy cerca estuvo Roque Santa Cruz de anotar, el delantero paraguayo no pudo definir con comodidad. De ida y vuelta se torna el partido.

18' Buenos avances de Perú, de a poco los visitantes se afianzan en el partido. Las bandas son la debilidad de Paraguay por ahora.

14' Muy buen juego colectivo de Paraguay, a base de toques los locales intentan avanzar en el partido. Aunque por ahora no puede ser preciso en 3/4 de cancha. Perú se repliega y deja solo a Paolo Guerrero para la contra, por ahora poco de los cruzados.

10' ¡Lo tuvo Benítez! Gran desborde de Sanabria que termina en los pies del jugador paraguayo, quien no tiene buena puntería y desperdició la chance de abrir el marcador.

8' Nuevamente Sanabria desperdicia una oportunidad. Muy cerca el conjunto local de anotar el primer tanto del partido.

5' ¡Sanabria! Muy cerca estuvo el juvenil de marcar su primer gol con la camiseta cruzada tras un buen tiro libre.

4' Comienzo en posición pasiva por parte de ambos equipos. Paraguay intenta llegar a base de toques al arco defendido por Gallese. Mientras que Perú es más vertical y más impreciso en ataque.

¡Comienza el partido! ¡Ya vivimos en directo Paraguay - Perú!

¡Suenan los himnos en Luque! ¡Ya se viene Paraguay - Perú por VAVEL!

A tan solo cinco minutos del cotejo entre Paraguay y Perú, ¿cuál crees que será el resultado de este choque latinoaméricano?

Como partido preliminar, las selecciones sub 20 de Paraguay y Chile empataron en cero de cara al Sudamericano que se viene en poco tiempo.

Mientras que Perú tendrá a los siguientes once jugadores como titulares esta noche: Gallese, Advíncula, Ramos, Callens, Yotún, Ballón, Ascues, Ramírez, Carrillo, Hurtado y Guerrero

Con las alineaciones confirmadas, así formará Paraguay en el día de hoy: Villar, Moreira, Da Silva, Gómez, Alonso, Cáceres, Riveros, Ayala, Sanabria, Benítez y Santa Cruz

Paraguay - Perú no se enfrentan desde finales del 2012. En octubre de aquel año, el conjunto guaraní le ganó por 1 a 0 a su par incaico.con un gol de cabeza de Pablo Aguilar, en el marco de la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Brasil 2014.

En el día de ayer, el entrenador de Perú, Pablo Bengoechea también dejó en claro cuál era el objetivo de su equipo. "La meta es pasar la primera fase de la Copa América. Tenemos mucha confianza de lo que haga Perú, más allá de que no tiene una gran cantidad de jugadores. La selección mostrará un buen potencial”, declaró,

Víctor Genes, técnico del elenco paraguayo, sostuvo que "la idea en estos partidos es tratar de armar un buen equipo que intente jugar bien al fútbol en todas las líneas”, Además elogió a su próximo rival, de quien dijo lo siguiente: “Perú tiene varios buenos jugadores. También están en un proceso de renovación y tienen gente nueva. Su rasgo es el buen toque del balón”.

El brasileño Ricardo Marques será el árbitro de este partido Perú - Paraguay , mientras que sus asistentes serán Marcio Santiago y Cleriston Barreto, también de Brasil.

El encuentro se disputará en el Estadio Feliciano Cáceres de la ciudad de Luque, con capacidad para 24.000 espectadores.

Dentro de cuatro días, en Lima, se jugará la revancha de este partido.

Hace sólo algunos días, la CONMEBOL dio a conocer la distribución de los equipos para el sorteo de la Copa América de Chile 2015. Ordenados de acuerdo al Ranking Mundial FIFA, el máximo organismo continental confirmó que tanto Paraguay como Perú ocupan el Copón 3, por lo que no se enfrentarán al menos en la Fase de Grupos.

Paraguay también cayó varios puestos en el Ranking Mundial FIFA: entre septiembre y octubre, pasó de la posición 60° a la 76° (423 puntos), luego de las dos derrotas ante Corea del Sur y China.

Luego de ocupar el puesto 47° del Ranking Mundial FIFA, en octubre Perú descendió hasta el puesto 54° (558 puntos) tras haber pedido un amistoso con Chile (0-3) y haberle ganado otro a Guatamela (1-0).

Paraguay se mantiene invicto como local ante su par peruano. De los 10 partidos disputados en tierras paraguayas, Perú solamente pudo rescatar tres empates, mientras que perdió los otros 7 encuentros.

El historial marca que Paraguay domina a Perú. El seleccionado guaraní ganó 23 de los 46 partidos totales, los incaicos se impusieron en 10 y los 13 restante fueron igualdades.

En su última presentación en fuera de casa, Perú cayó ante Chile en Valparaíso. Fue un contundente 3 a 0 con dos goles de Eduardo Vargas y otro de Gary Medel.

Esta tarde, Paraguay volverá a jugar como local luega de más de un año. La última vez en Asunción fue frente a Colombia por la eliminatorias, partido que terminó 2 1 a favor de los cafeteros que se impusieron con dos tantos de Mario Yepes, mientras que el descuento paraguayo lo marcó Jorge Rojas.

Lista de convocados de Perú - Paraguay :

Arqueros (2): Raúl Fernández (Dallas-USA) y Pedro Gallese (San Martín).

Defensas (7): Luis Advíncula (Vitória Setúbal-POR), Alexander Callens (Real Sociedad-ESP), Miguel Araújo (Alianza Lima), Horacio Benincasa (Inti Gas), Christian Ramos (Juan Áurich), Iván Santillán (Real Garcilaso) y Yoshimar Yotun (Sporting Cristal).

Volantes (9): Cristian Benavente (Real Madrid Castilla-ESP), Juan Vargas (Fiorentina-ITA), Rinaldo Cruzado (Nacional-URU), Paolo Hurtado (Pacos de Ferreira-POR), Josimar Atoche (Alianza Lima), Rodrigo Cuba (Juan Áurich), Mario Velarde (Unión Comercio), Carlos Ascues (San Martín) y Josepmir Ballón (San Martín).

Delanteros (4): André Carrillo (Sporting de Lisboa-POR), Jean Deza (Montpellier-FRA), Paolo Guerrero (Corinthians-BRA) y Yordy Reyna (Grödig-AUS).

Lista de convocados de Paraguay:

Arqueros (2): Justo Villar (Colo Colo, Chile) y Antonio Franco (Deportivo Capiatá).

Defensores (6): Paulo Da Silva (Toluca, México), Gustavo Gómez (Lanús, Argentina), Iván Piris (Udinese, Italia), Luis Cardozo (Monarcas Morelia, México), Jorge Moreira (Libertad, Paraguay) y Junior Alonso (Cerro Porteño, Paraguay).

Volantes (7): Cristian Riveros (Gremio, Brasil), Víctor Ayala (Lanús, Argentina), Víctor Cáceres (Flamengo, Brasil), Celso Ortiz (Az Alkmaar, Holanda), Jorge Rojas (Gimnasia y Esgrima de La Plata, Argentina), Marcos Riveros (Nacional, Paraguay) y Óscar Ruiz (Deportivo Capiatá, Paraguay).

Delanteros (5): Roque Santa Cruz (Málaga, España), Edgar Benítez (Toluca, México), Antonio Sanabria (Roma, Italia), Derlis González (FC Basel, Suiza) y Ángel Romero (Corinthians, Brasil).

Perú tampoco clasificó a la última Copa del Mundo y también se encuentra en un proceso de transición. Sin embargo, el panorama es mejor que el de Paraguay. Luego de Brasil 2014, el combinado incaico jugó cinco amistosos, de los cuales ganó cuatro y perdió solamente uno: 3-0 frente a Panamá; 2-0 a Irak; 2-0 frente a Qatar; 0-3 ante Chile y 1-0 a Guatemala.

Tras no haber clasificado al Mundial de Brasil, y peor aún, quedando en el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con tan sólo 12 puntos en 16 partidos, Paraguay comenzó una renovación. Sin embargo, la situación parece no haber cambiado, ya que tras la Copa del Mundo, el elenco guaraní disputó tres encuentros en los que empató 0-0 ante los Emiratos Árabes Unidos y cayó 0-2 ante Corea del Sur y 1-2 frente a China. Además no conoce la vistoria desde el 2013, cuando le ganó por 4 a 0 a Bolivia.

Bienvenidos a un nuevo Minuto a Minuto de VAVEL. En esta ocasión les contaremos al instante todo lo que ocurra en el amistosos entre Perú - Paraguay , partido correspondiente a la Fecha FIFA del mes de Noviembre de 2014.