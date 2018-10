Se jugó primer partido de fútbol americano en el Perú

El sábado 22 de noviembre se disputó el primer encuentro de fútbol Americano en el Perú. Cabe resaltar que se habían realizado anteriormente partidos bajo la modalidad de flag, que reemplaza los placajes por el robo de una banderilla atada a la cintura de los jugadores.

Esta vez y en vistas de un campeonato internacional, los Raptors se reforzaron con jugadores de los Hornets, Laycans y Razorbacks para formar un equipo competitivo a nivel internacional. Por su parte los Dire Wolves de Óscar Sánchez estuvieron conformados por sus jugadores íntegramente.

En un inicio trabado, los reptiles iniciaron ganando, con una ofensiva arrasadora, corredores imparables y una línea ofensiva difícil de sobrepasar. La adolescencia de los wolves se hizo notar en su defensa, que no pudo contener las fuertes ofensivas de los Raptors y ganaban más de 10 yardas en cada jugada.

En posesión de los Dire Wolves, los avances eran lentos. Costó muchísimo avanzar yardas de diez en diez, ya que la línea defensiva verde contaba con la presencia de muchos jugadores extranjeros y experimentados.

Los Raptors anotaron 4 touchdowns y no perdonaron en los puntos extra. Por su parte los wolves sólo lograron una anotación cerca de final y convirtieron el punto extra. Cabe resaltar que en los partidos no se juega con la patada extra de 1 punto, debido a que no existe arco de fútbol americano. Para reemplazar esta bonificación se utiliza la jugada de punto extra, la cual consiste en iniciar una ofensiva en las últimas 10 yardas. De llegar a la zona de anotación se ganan 2 puntos.

El resultado del encuentro fue 32 para los Raptors y 8 para los Dire Wolves.